Pflanzenfans können bei Jenaer Raritätenbörse wertvolle Pflanzen ergattern

Jena. Der botanische Garten in Jena veranstaltet am Sonntag eine Raritätenbörse. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, gibt es dieses Jahr eine Änderung im Verkauf.

Die Pflanzen-Raritäten-Börse hat Kultstatus unter Pflanzenfans. Kein Witz: Bei der letzten Veranstaltung nächtigte ein Besucher sogar vor dem Botanischen Garten, um als Erster Einlass zu erhalten. Die Schlange an der Kasse ist manchmal 100 Meter lang.

Diesmal steuert der Botanische Garten gegen, indem er einen Vorverkauf für die Pflanzen-Raritätenbörse bietet, die am Sonntag, 11. Juni, ab 10 Uhr über die Bühne geht. So sollen längere Wartezeiten vermieden werden. Eintrittskarten (4 Euro oder 2,50 Euro) gibt es an der Kasse schon jetzt, wie Thomas Bopp, der Technische Leiter, berichtet. Kleine Änderung dabei: Während FSU-Studenten mit Thoska-Karte weiterhin kostenlos dabei sind, gilt dies für Mitarbeiter der Uni am Sonntag nicht. Ein Grund sind drastisch gestiegene Plakatierungskosten bei der Veranstaltungswerbung an Laternenmasten im Stadtgebiet. Hier ist ein 50-Prozent-Rabatt weggefallen, den es für die Börse früher gab.

Abwechslungsreiches Sortiment

Das Ausstellerverzeichnis umfasst in diesem Jahr 34 Teilnehmer. Bei der Auswahl achtet der Garten darauf, dass sich das Sortiment nicht wiederholt. Einige Händler bieten Raritäten, die mittlerweile als Modepflanzen gelten, wie Monstera oder Philodendron. Für panaschierte Pflanzen, sie zeigen aufgrund eines Chlorophyll-Mangel besondere Farbspiele, werden teils hunderte Euro bezahlt. Die Beliebtheit von Blattschmuckpflanzen bemerkt der Botanische Garten außerhalb der Börse bisweilen leidvoll. Es kommt zu Diebstählen.

Bei der Börse haben Gärtnerinnen und Gärtner des Botanischen Gartens übrigens einen eigenen Stand. Sie bieten Zimmerpflanzen, Freilandpflanzen und Sämereien zum Verkauf. Erstmals dabei ist die Deutsche Fuchsiengesellschaft mit einem Stand. Und eine Königin kommt: Rosenkönigin Juli II. aus Sangerhausen ist auch eine Rarität!