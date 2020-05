Jena. Bündnis „Krankenhaus statt Fabrik“ kritisiert auch in Jena Kommerzialisierung des Gesundheitswesen

Pflegeberufe: Zahl der Beschäftigten steigt in Jena

Das Bündnis „Krankenhaus statt Fabrik“, das auch in Jena aktiv ist, wendet sich gegen eine Kommerzialisierung des Gesundheitswesens. Das System müsse wieder nach den Bedürfnissen der Patienten und auch der Mitarbeiter ausgerichtet werden, hieß es in einer Erklärung.

Anlass dafür ist der Internationale Tag der Pflege am 12. Mai. Er erinnert an den 100. Geburtstag von Florence Nightingale, die als Pionierin der Krankenpflege gilt. „Unter dem Brennglas der Corona-Pandemie ist in den letzten Wochen einmal mehr sichtbar geworden, dass ein profitorientiertes Gesundheitssystem nicht belastbar ist.“

In Jena waren nach Angaben der Arbeitsagentur zuletzt 2968 Menschen – davon 254 Auszubildende – in der Gesundheits- und Krankenpflege, im Rettungsdienst oder der Geburtshilfe tätig, rund 11 Prozent mehr als vor fünf Jahren. In der Altenpflege arbeiteten 1145 Personen (davon 116 Auszubildende), rund 20 Prozent mehr als vor fünf Jahren.

Im Saale-Holzland-Kreis waren 973 Menschen (inklusive 75 Auszubildende) in der Gesundheits- und Krankenpflege, im Rettungsdienst oder der Geburtshilfe tätig, rund fünf Prozent mehr als vor fünf Jahren. Bisher wurden die Berufe für Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege getrennt ausgebildet. Seit diesem Jahr sind die Berufe zusammengeführt.