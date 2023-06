Pflegestützpunkt, Wohnberatung und das Seniorenbüro veranstalten am 4. Juli einen Tag der offenen Tür (Symbolbild)

Pflegestützpunkt öffnet in Jena seine Türen

Jena. Der Pflegestützpunkt, die Wohnberatung und das Seniorenbüro der Stadt Jena veranstalten einen Tag der offenen Tür.

Der Pflegestützpunkt, die Wohnberatung und das Seniorenbüro der Stadt Jena veranstalten am 4. Juli von 14 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür, so geht es aus einer Pressemittelung hervor. Demnach sollen die vorhandenen Beratungsangebote vorgestellt werden.

Zudem sei der Demenzparcours aufgebaut, mit dem eine Demenz interaktiv besser verstanden werden kann. Auch könne die „Smarte Stube“ besucht werden. Dort seien verschiedene Smart-Home-Anwendungen installiert, die den Alltag älterer Menschen in den eigenen vier Wänden unterstützen können und es ermöglichen, trotz Pflegebedürftigkeit länger zu Hause wohnen zu bleiben.

Die Beratungsstelle befindet sich in der Goethe Galerie im Büroaufgang B in der 2. Etage. Informationen gibt es unter Tel.: 03641/ 31 000 92.