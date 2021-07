Pflegeteam des Universitätsklinikums Jena ist Landessieger

Jena. Neben der Kinderonkologie-Station E 130 werden auch weitere Pflegekräfte ausgezeichnet.

„Unser Dank ist nicht in Worte zu fassen.“ So endet der Text, mit dem Kristin Grundler das Pflegeteam der Kinderonkologie Station E 130 des Universitätsklinikums Jena (UKJ) für den Wettbewerb „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ nominiert hat.

Ihr Sohn war vor einem Jahr an Leukämie erkrankt und Grundler hatte die Station kennen und schätzen gelernt, heißt es in einer Mitteilung. Mit ihrer Nominierung habe sie dem Team nun den schönsten Dank beschert, denn die Kinderonkologie hat die meisten Stimmen sammeln können und ist Landessieger.

„Dass das Team der E 130 erneut von Angehörigen erkrankter Kinder für den Pflegewettbewerb nominiert wurde und nun wieder als Landessieger in Thüringen ausgezeichnet werden kann, sagt viel über die pflegerische und menschliche Kompetenz des Teams“, sagte PKV-Pflegegeschäftsführer Andreas Besche bei der offiziellen Preisverleihung. Im Herbst kämpft das Team um den Bundessieg.

Weitere Spitzenplätze für Pflegekräfte des Klinikums

Aber nicht nur die Kinderonkologie kann sich freuen. Die Pflegekräfte des UKJ waren überhaupt sehr erfolgreich beim Wettbewerb, den die PKV alle zwei Jahre auslobt.

Denn auch die Plätze zwei und drei gehen an Pflegeprofis aus Jena: So belegt die Station B 110, die sich um erwachsene Krebspatienten kümmert, Platz zwei und ist damit das erfolgreichste Team in der Erwachsenenversorgung. Auf Platz drei hat es Stefan Reithofer, Teamleiter der Intensivstation 3, geschafft. Er ist die Einzelperson mit den meisten Stimmen.

Insgesamt waren neun Pflegeteams des UKJ von Patienten, Angehörigen oder Kollegen für den Wettbewerb nominiert worden. Das allein sei eine wunderbare Wertschätzung für die Pflege am UKJ, sagt Pflegedirektorin Evelyn Voigt. „Das zeugt von der fachlichen Kompetenz, dem Engagement und der Empathie, die unsere Pflegekräfte in der Versorgung ihrer Patienten immer wieder aufbringen.“

Abstimmung für den Bundessieg: www.deutschlands-pflegeprofis.de