Jena. Die Pläne für das Wohngebiet „Erlenhöfe“ in Wenigenjena werden am kommenden Mittwoch im Ortsteilrat diskutiert.

Pläne für Wohngebiet „Erlenhöfe“ werden vorgestellt

Der Jenaer Stadtrat soll am 15. Juli über den Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Nördlich der Karl-Liebknecht-Straße“ und über den Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich entscheiden.

Zuvor werden beide Beschlüsse im Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss an diesem Donnerstag und am 9. Juli in zwei Lesungen behandelt und am Mittwoch, 1. Juli, im Ortsteilrat Wenigenjena vorgestellt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Damit würden wichtige Grundlagen für die Baurechtsschaffung des neuen Wohngebietes „Erlenhöfe“ in Wenigenjena gelegt.

Auf der bis Ende diesen Jahres als Kleingartenanlage genutzten Fläche zwischen Karl-Liebknecht-Straße und Gembdenbach soll ein neues Wohnquartier für circa 400 Bewohnerinnen und Bewohner entstehen. Insgesamt sollen etwa 139 Wohnungen unterschiedlicher Größe gebaut werden.

Schwerpunkt sozialer Wohnungsbau

Ein Fokus liege dabei auf dem sozialen Wohnungsbau. Etwa 129 Wohnungen sollen ausschließlich Wohnungssuchenden mit einem geringeren Gesamteinkommen zur Verfügung stehen, so Stadtsprecher Kristian Philler. Das Angebot werde durch alternative Wohnformen wie Gemeinschaftswohnungen ergänzt. Soziale Infrastruktureinrichtungen wie Angebote zur Kinderbetreuung oder Begegnungsstätten sollen hinzukommen. Ziel sei ein Wohnquartier für alle Altersklassen.

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) sagt dazu: „Dieses Projekt ist ein echtes Herzensanliegen von mir. Zum einen beweist der vorgelegte Entwurf, dass sich die WG Carl Zeiss zurecht bei Jenas erster Konzeptvergabe mit festem Grundstückspreis durchsetzen konnte. Andererseits können wir mit der Förderung des Freistaats endlich eine Trendwende bei der rückläufigen Anzahl mietpreisgebundener Wohnungen einleiten. Es wird ein Quartier entstehen, dass nicht nur von besonders hoher städtebaulicher Qualität sein wird, sondern gleichzeitig bei einem Mietpreis von 5,90 € gerade junge Familien helfen wird.“

Pläne liegen öffentlich aus

Nach der Zustimmung im Stadtrat sollen die Bauleitpläne ab Ende Juli für die Dauer von zwei Monaten in den Räumlichkeiten des Dezernats 3, Am Anger 26, öffentlich ausgelegt werden. In dieser Zeit könnten sich interessierte Bürgerinnen und Bürger informieren und Anregungen sowie Hinweise zum geplanten Wohngebiet einreichen.

Aufgrund der Hygienebestimmungen sei eine vorherige Anmeldung beim Fachdienst Stadtplanung notwendig, heißt es. Parallel dazu werde auf der Internetseite der WG Carl Zeiss eG über das Vorhaben informiert. Auch hier soll die Abgabe von Hinweisen möglich gemacht werden.

