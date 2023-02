Planetarium Jena: Abenteuer in der Kuppel

Jena. Multivisionsshows in Jena gehen weiter mit dramatischen Abenteuern der Weltreisenden Achill und Aaron Moser

Das Zeiss-Planetarium Jena hat in Kooperation mit Tom Fischer von Prosa im vergangenen Jahr das neue Veranstaltungsformat „Abenteuer in der Kuppel“ ins Leben gerufen. Nach dem erfolgreichen Auftakt im Oktober geht es mit den faszinierenden Live-Multivisionsshows in 360 Grad an der Planetariumskuppel weiter.

Diesmal bringen Achill Moser (Reisejournalist, Buchautor), der 28 Wüsten der Erde zu Fuß und mit Kamelen durchwanderte, und sein Sohn Aaron Moser (Kameramann, Fotograf) gleich zwei faszinierende Multivisionsshows mit nach Jena: In „Safari zum Himmel“ berichten sie mit beeindruckenden Foto- und Filmaufnahmen von ihrer abenteuerlichen Wanderung durch das Land der Massai und vom dramatischen Aufstieg zum schneebedeckten Gipfel des fast 6000 Meter hohen Kilimandscharo.

In ihrer Liveshow „Unterwegs – Das Glück der Weite“ präsentieren Vater und Sohn fantastische Naturräume. Von Schottland führt die Reise nach Thailand und Kanada bis zum weltgrößten Indianerfest in Montana. Als Highlight berichten sie von den Wüsten Afrikas und von der Durchquerung der Sahara – 5500 Kilometer in 135 Tagen – zu Fuß, mit Kamelen und im Geländewagen. Dazu bietet das Restaurant „Addis Abeba“ zu den Veranstaltungen äthiopische Köstlichkeiten an.

Safari zum Himmel: Samstag, 25. Februar, 17.30 Uhr; Unterwegs – Das Glück der Weite: Samstag, 25. Februar, 20.30 Uhr, Sonntag, 26. Februar, 16 Uhr