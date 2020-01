Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Planungen für neuen Zöllnitzer Kindergarten dauern an

Um das Kinderglück in Zöllnitz sicherzustellen, braucht Zeit und Geduld. Seit Jahren will die Gemeinde südlich von Jena eine neue Tagesstätte für die Jüngsten bauen lassen. Doch bis das Gebäude steht, wird es noch weitere Kinder in die Schule verschlagen haben.

„Es hat alles etwas länger gedauert, als gedacht“, sagt Bürgermeisterin Ingrid Helmke. Die planungsrechtlichen Grundlagen für eine neue Kindertagesstätte zu schaffen, seien enorm und zeitaufwendig gewesen, doch jetzt kann zumindest das abgehakt werden. Der B-Plan liegt genehmigt vor, nun beginne die nächste Phase, um einen Entwurf für das Gebäude in Auftrag zu geben sowie die Kosten für den Bau zu konkretisieren. Land sichert Fördermittel zu Als Bauherrin will die Gemeinde auftreten, „wir müssen aber noch klären, was es kostet und dies im Haushaltsplan verankern“. Im Vorfeld wurden verschiedene Varianten zur Finanzierung diskutiert. Das Land Thüringen habe vor einiger Zeit bereits per Bescheid Fördermittel in Aussicht gestellt, sagt Helmke. Anfangs hatte die Gemeinde ein Grundstück an der Landesstraße nahe der Bahnhaltestelle „Neue Schenke“ im Blick, welches sich allerdings angesichts der Auflagen als „zu kompliziert“ herausgestellt habe. Jetzt steht eine Gemeindefläche am Ende der Zöllnitzer Straße neben dem früheren Praktiker-Baumarkt im Fokus, „dort würde der Kindergarten schön im Grünen liegen“, sagt Helmke. Platzkapazität ist ausgereizt Der Neubau soll die bestehende Tagesstätte im Unterdorf ersetzen. Die Betriebserlaubnis für 47 Kinder kann nur dank Ausnahmegenehmigungen leicht erhöht werden, und doch muss die Gemeinde immer wieder Absagen an Familien erteilen. „Wir können schon jetzt nicht alle Kinder aufnehmen“, sagt die Bürgermeisterin. Im Neubau könnten dagegen 80 Kinder betreut werden, für die auch ein größeres Außengelände geschaffen werden würde. Zöllnitz ist eine der wenigen Gemeinden im Südlichen Saaletal, die ihre Kindertagesstätte noch selbst trägt und die Aufgabe nicht an die Verwaltungsgemeinschaft abgegeben hat.