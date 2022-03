Plötzlich ein anderes Leben

Thorsten Büker über die kleinen Folgen eines Krieges.

Es ist bemerkenswert, wie sehr dieser Angriffskrieg Europa eint und wie sehr diese Stadt sich auf etwas besinnt, was im dritten Jahr der Pandemie verloren schien: Solidarität, getragen von einer Empathie, aber auch genährt von Wut und Angst. Dass zwei Frauen mit ihren Spendenidee eine Welle der Hilfsbereitschaft auslösen und schier überwältigt sind, ist ein Indiz dafür.

Es gibt noch andere Geschichten, die mit Blick auf sterbende Menschen in der Ukraine vielleicht belanglos sind, aber doch zeigen, wie vernetzt Europa jenseits von Grenzen und Ideologien funktioniert. Die Redaktion pflegt seit Jahren einen engen Kontakt zur Kölner Journalistenschule. So nehmen wir im Februar und März Praktikanten auf, um ihnen Einblicke in den Lokaljournalismus zu bieten. Und immer wieder sind wir erstaunt über die profunde Ausbildung, über die diese jungen Menschen bereits verfügen. Wie der Zufall es wollte, erwarteten wir eine junge Studentin aus der Ukraine.

Noch im Januar hatten wir Kontakt, sprachen in einer Videokonferenz über Jena. Jetzt erfuhren wir von der Journalistenschule, wie dieser Krieg auch die Lebensplanung dieser jungen Frau veränderte. Sie hat das Studium abgebrochen, arbeitet in Vollzeit, um ihre Familie in Czernowitz in der Westukraine finanziell zu unterstützen.