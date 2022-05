Die (Un-)Vereinbarkeit von Mutterbild und wissenschaftlicher Tätigkeit ist Thema eines Podiums in Jena.

Podium in Jena: Warum Mütter von der Wissenschaft ausgeschlossen sind

Jena. Drei Autorinnen reden in Jena über die Mehrleistung von Frauen in unbezahlter Sorgearbeit

Ein Podium zur Unvereinbarkeit von Mutterbild und wissenschaftlicher Tätigkeit wird an der Ernst-Abbe-Hochschule am 15. Juni, 15.30 Uhr im Haus 5 (Raum: 05.03.11) veranstaltet. Die Autorinnen Sarah Czerney, Lena Eckert und Silke Martin lesen aus ihren Büchern zum Thema und sprechen über die Mehrleistung von Frauen in unbezahlter Sorgearbeit – ein Ungleichgewicht, das während der Pandemie noch verstärkt wurde.

Um Voranmeldung per Mail: gina.comos@eah-jena.de wird gebeten. Kinderbetreuung wird angeboten.