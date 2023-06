Politische Schmierereien – Teures E-Bike gestohlen – Radfahrerin verletzt – Einbruch in Bootshaus

Jena. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Jena:

Zeugen stellten am Montag in Jena, kurz vor Mitternacht, mehrere Schriftzüge an zwei Hauswänden in der Okenstraße fest. Diese sahen frisch aus, was durch die Polizisten vor Ort bestätigt werden konnte. Demnach hatten Unbekannte insgesamt drei Schriftzüge mit politischem Inhalt mit hellblauer Wasserfarbe angebracht und sich anschließend unerkannt entfernt. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

Teures E-Bike gestohlen

Zwischen 17 und 19 Uhr entwendete ein Unbekannter am Montag in Jena ein E-Bike der Marke "Cube" in der Clara-Zetkin-Straße. Laut Polizei hatte der Eigentümer es zuvor dort angeschlossen abgestellt. Der Schaden beträgt den Angaben zufolge über 7000 Euro. Vom Dieb fehlt bisher jede Spur.

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall ist am Montagnachmittag in Jena eine Radfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 33-Jährige ihren Mazda in der Tümplingstraße eingeparkt und übersah beim Öffnen der Fahrertür eine hinter ihr befindliche 25-jährige Radfahrerin. Diese kollidierte mit der geöffneten Tür, kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht.

Einbruch in Bootshaus

Am Montagnachmittag wurde festgestellt, dass Unbekannte in ein Bootshaus im Burgauer Weg eingebrochen sind. Sie verschafften sich laut Polizei über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und versuchten, eine Geldkassette zu öffnen, was jedoch misslang. Im Anschluss verließen die oder der Einbrecher das Objekt wieder. Ob etwas gestohlen wurde. müsse noch im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden, hieß es.

Jagdkanzel beschädigt

Eine beschädigte Jagdkanzel wurde am Montag im Bereich Ilmnitz gemeldet. Nach Polizeiangaben haben Unbekannte die Leiter der Kanzel zerschnitten und Teile davon entwendet. Der Schaden werde auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

