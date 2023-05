Polizei äußert sich zum Kofferfund mit weißem Pulver am Uniklinikum Jena

Einen Tag nach dem Großeinsatz am Universitätsklinikum (UKJ) in Jena wegen eines herrenlosen Koffers mit weißem Pulver ist sich die Polizei fast sicher über den Inhaltsstoff.

Einen Tag nach dem Großeinsatz am Universitätsklinikum in Jena wegen eines herrenlosen Koffers mit einem verdächtigen weißen Pulver geht die Polizei mit fast hundertprozentiger Sicherheit davon aus, dass es sich bei der unbekannten Substanz um Milchpulver für Babys handelt. Das bestätigte Polizeisprecher Daniel Müller unserer Redaktion.

Auch der herrenlose Koffer konnte inzwischen seinem Besitzer zugeordnet werden. Es handelt sich dabei um ein ausländisches Ehepaar, das bereits am Dienstag eingehend von der Kriminalpolizei befragt worden war. Die abschließende Analyse des Speziallabors für den Kofferinhalt steht allerdings noch aus.

Eine Angestellte des UKJ hatte den Koffer am Dienstagmorgen im Foyer des Hauses E mit den Bereichen Kinderklinik, Kindernotaufnahme, Geburtsmedizin und mehr gefunden. Geistesgegenwärtig brachte sie den Schalenkoffer vor die Tür und löste die Alarmkette aus: Die Feuerwehr wurde um 9.40 Uhr zum Einsatz gerufen, und rückte unter anderem mit dem Katastrophenschutz-Gefahrgutzug der Stadt Jena aus. Unter anderem wurde eine Dekontaminationsstrecke aufgebaut, auch auf atomare Strahlung wurde getestet.

Fotos zum Großeinsatz am Jenaer Uniklinikum Fotos zum Großeinsatz am Jenaer Uniklinikum Ein verdächtiger Koffer mit weißem Pulver in der Kindernotaufnahme hat am Dienstag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei am Universitätsklinikum Jena geführt. Foto: Thorsten Büker

Fotos zum Großeinsatz am Jenaer Uniklinikum Eine Klinikmitarbeiterin hatte den Koffer im Foyer entdeckt und daraufhin die Sicherheitskräfte alarmiert. Foto: Thorsten Büker

Fotos zum Großeinsatz am Jenaer Uniklinikum Nach dem Fund am Dienstagmorgen war das Klinikgelände zunächst teilweise geräumt und der Betrieb der Kindernotaufnahme in die Zentrale Notaufnahme des Klinikums verlegt worden. Foto: Thorsten Büker

Krankenhaus erneut betroffen

Es war bereits der zweite Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr am Jenaer Universitätsklinikum innerhalb weniger Wochen. So führte Anfang Mai eine Bombendrohung zur Evakuierung mehrerer Gebäude. Zudem brannte es am Pfingstmontag am UKJ: Das Feuer brach in einem Funktionsraum im Untergeschoss aus, und der Alarm ging gegen 18 Uhr ein. Neben dem Löschzug der Berufsfeuerwehr waren zunächst die drei Freiwilligen Feuerwehren Lobeda, Winzerla und Göschwitz im Einsatz.

