Polizei bringt 91-Jähriger ihre Ersparnisse zurück und nimmt Trickbetrüger fest

Trickbetrüger festgenommen: Polizei bringt 91-Jähriger ihre Ersparnisse zurück

Erfolgreich waren am Donnerstagabend Polizeibeamte in Eisenberg, als diese drei Trickbetrüger festnehmen konnten. Die beiden 18- und 32-Jahre alten Männer und ein 21-Jähriger wollten die Habseligkeiten einer 91-Jährigen erbeuten. Unter Vorgaben falscher Tatsachen erschlichen sie sich das Vertrauen der älteren Damen und konnten sie davon überzeugen, ihre Ersparnisse an die Unbekannten auszuhändigen. Womit die Männer allerdings nicht rechneten, war, dass bereits die Einsatzkräfte von den Trickbetrüger Kenntnis waren.

Die Kollegen hielten sich in der Nähe auf und warteten, dass die Täter erscheinen. Die Handschellen klickten. Das Geld konnte der 91-Jährigen wieder vollständig zurückgegeben werden, sodass der Frau glücklicherweise kein finanzieller Schaden entstanden ist. Am Mittag prüfte die Staatsanwaltschaft, ob die zwei Haupttäter nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Haft genommen werden.

Jugendstreich: Kleidercontainer abgebrannt

Am Donnerstagabend setzten vier Jugendliche einen Kleidercontainer in Brand. Wie ein Zeuge mitteilte, konnte er mehrere Personen gegen 20:15 Uhr beobachten, als diese in der Ziegenhainer Straße in Jena vor einem Altkleidercontainer standen. Kurz darauf stand dieser in völlig in Brand. Im Rahmen der Fahndung in der Umgebung konnten drei Jungen festgestellt werden, die die Tat auch einräumten. Die 13- und 14-Jährigen wurden an die Eltern übergeben.

Markise entflammt

Vermutlich durch einen heruntergeworfenen Zigarettenstummel entflammte eine Markise auf einem Balkon in der Felix-Auerbach-Straße in Jena. Wie der Geschädigte der Polizei am Donnerstagmittag mitteilte, konnte er den Brand selbst löschen, aber sowohl die Markise, als auch der Balkon wurden zum Teil beschädigt. Vermutlich haben Obermieter ihre noch glimmenden Zigarettenreste nach unten geworfen, welche auf der Überdachung gelandet waren und diese in Brand setzten.

Glasscheibe zerstört

In der Löbderstraße in Jena haben Unbekannte eine Fensterscheibe beschädigt. Dies teilte ein Zeuge am Donnerstagmorgen der Polizei mit. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen der oder die Täter das Glas ein, was in der Folge zu Bruch ging. Der Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Packstation aufgebrochen

Auf der Suche nach Päckchen mit wertvollem Inhalt waren Unbekannte in Jena. Im Zeitraum vom 18. bis 19. Februar öffneten der oder die Täter einen Postverteilungskasten in der Tieckstraße in Jena, wie am Donnerstag eine Zeugin der Polizei meldete. Vermutlich in der Hoffnung, wertvolle Packstücke zu finden, öffneten die Unbekannten gewaltsam den Packkasten. Sie gingen aber leer aus, da der Kasten zum Tatzeitpunkt ebenfalls leer war. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Eine Anzeige wegen besonders schwerem Diebstahl wurde aufgenommen.

Zehn Einkaufskörbe gebunkert

Man hätte vermuten können, dass eine Supermarktkette eine Außenfiliale in einem Mehrfamilienhaus in Kahla eröffnet hat, heißt es bei der Polizei. Wie ein Zeuge am Donnerstagnachmittag der Polizei mitteilte habe er mehrere Einkaufswagen im Keller festgestellt. Und tatsächlich standen im Kellerbereich insgesamt zehn Einkaufskörbe. Der 52-jährige Täter kauft über eine geraume Zeit wiederholt bei der Supermarktkette ein und nahm im Anschluss die Waren im Einkaufswagen mit nach Hause. Er brachte die Wagen allerdings nicht zurück, sondern platzierte diese im Keller, wo sich mittlerweile zehn Stück angesammelt hatten.

Parkscheinautomat angezündet

Einen beschädigten Parkscheinautomat stellte am Donnerstag, gegen 09:00 Uhr, ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Hermsdorf fest. Unbekannte Täter stecken vermutlich Papier in den Ausgabeschacht des Automaten und entzündeten dieses. Dadurch entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Diesel abgezapft

Einen Dieseldiebstahl meldete am Donnerstagmorgen ein Mitarbeiter der Kiesgrube in Kischlitz. In der Nacht betraten Unbekannte das Gelände und zapften aus zwei Baumaschinen Treibstoff ab. Aus einem Unimog wurden etwa 50 Liter und aus einer Raupe circa 100 Liter Diesel entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro, wobei der oder die Täter keinen Sachschaden verursachten.

