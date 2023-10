Polizei ermittelt zu mehreren Diebstählen in Jena

Jena. In Jena hat es am Dienstag mehrere Diebstahlsdelikte gegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Schule in der August-Bebel-Straße eingestiegen. Die Täter betraten zur Nachtzeit auf unbekannte Weise das Schulgebäude und begaben sich in ein Büro. Hierzu öffneten sie die Tür gewaltsam. In der weiteren Folge öffneten der oder die Unbekannten gewaltsam einen Tresor und entnahmen aus diesem eine Geldkassette mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Im Anschluss entfernten diese sich, samt Beute, unerkannt. Die Ermittlungen laufen.

Drei Räder vor Fahrradladen gestohlen

Sich mit drei Fahrrädern widerrechtlich bereichert haben sich Unbekannte in der Keßlerstraße. Die Räder befanden im Außenbereich eines Fahrradladens gesichert abgestellt. Der oder die Täter öffneten auf unbekannte Weise die Sicherungen und entkamen mit ihrer Beute von über 2000 Euro unerkannt. Aufgefallen ist das Fehlen der Fahrräder dem Zeugen am Dienstagmittag. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Kurz unaufmerksam

Einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte ein Langfinger am Dienstagmittag in einem Discounter in der Oßmaritzer Straße. Eine 69-Jährige hatte ihren Einkaufsbeutel, samt Portemonnaie, am Einkaufswagen hängen. Ein Unbekannter entnahm aus dem Beutel unbemerkt die Geldbörse und entfernte sich unerkannt. Die Polizei weist darauf hin, Ihre persönlichen Sachen stets am Körper zu tragen. Lassen Sie keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt. Geben Sie Dieben keine Chance sich Ihrer Habseligkeiten zu bemächtigen.

Neu eingekleidet und nicht bezahlt

Eine 33-jährige Frau wollte sich am Dienstagnachmittag neu einkleiden. Hierzu betrat sie ein Bekleidungsgeschäft in der Goethestraße. Nachdem sie sich Waren im Wert von über 250 Euro ausgesucht hatte, verließ sie das Geschäft wieder. Da es ihr aber an der Zahlungsmoral mangelte, wurde sie auf ihr Handeln von einer Mitarbeiterin angesprochen. Neben dem nunmehr verhängten Hausverbot muss sie sich auch strafrechtlich verantworten. Die neuen Sachen durfte sie nicht behalten, diese verblieben im Geschäft.

Koffer und Töpfe aus Keller gestohlen

Wie eine Anwohnerin der Carolinenstraße am Dienstagabend feststellen musste, waren Unbekannte in ihrem Keller zu Gange. Der oder die Täter betraten das Mehrfamilienhaus und begaben sich in den Kellertrakt. Hier öffneten diese gewaltsam die Kellertür der Frau und eigneten sich widerrechtlich Töpfe und Koffer im Wert von fast 350,- Euro an. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

