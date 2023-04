Polizei erwischt Fahrer unter Alkoholeinfluss - Die Polizeimeldungen aus Jena

Die Polizei erwischte am Freitag in Jena einen Fahrer unter Alkoholeinfluss (Symbolbild).

Jena. Polizisten haben in der Nacht zu Freitag in Jena den Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Das und weitere Polizeimeldungen aus Jena.

Der Fahrer eines E-Scooters ist am Freitag gegen 1 Uhr in der Erlanger Allee in Jena einer Kontrolle unterzogen worden. Laut Polizei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte. Außerdem habe der Atemalkoholtest bei dem 36-jährigen Fahrer einen Wert von 1,63 Promille ergeben. Eine Blutentnahme folgte. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet, wie die Polizei mitteilte.

Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

In den Morgenstunden des Freitags ist in der Hans-Berger-Straße ein Pkw festgestellt worden, bei dem eine Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen war. Laut Polizei ist derzeit unklar, ob etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde. Die Ermittlungen laufen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.