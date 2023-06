Polizei Jena: Angebliche Handwerker bestehlen Seniorin – Einsatz wegen Ruhestörung

Jena Eine 89-Jährige ist Opfer dreister Betrüger geworden. Außerdem lief ein Streit unter Nachbarn aus dem Ruder. Die Meldungen der Polizei Jena.

Das meldet die Polizei aus Jena:

89-Jährige wird Opfer von Betrügern

Angebliche Handwerker haben in Jena eine 89-Jährige beraubt. Sie gaben sich als Mitarbeiter aus, die eine Heizung kontrollieren müssen und baten deswegen darum, in die Wohnung in der Stauffenbergstraße zu dürfen. Die Frau ließ die Männer herein und hielt sich, im Zeitraum der vermeintlichen Wartungsarbeiten, in der Küche auf. Erst als die Unbekannten die Wohnung wieder verlassen hatten, fiel ihr auf, dass eine Schranktür im Wohnzimmer offenstand. Zudem bemerkte sie, dass ihre Geldbörse, mit einem hohen dreistelligen Betrag darin, verschwunden war. Die Polizei warnt nun eindringlich: Seien Sie stets vorsichtig, wen Sie in Ihre Wohnung lassen! Wenn sie unsicher sind, öffnen Sie nicht die Tür!

Verletzter bei Nachbarschaftsstreit

Als ein 37-Jähriger am Montagabend einen Nachbarn in der Naumburger Straße aufgrund lauter Musik zur Ruhe ermahnen wollte, lief die Situation aus dem Ruder. Wie die Polizei mitteilte, packte ein Gast des Nachbarn den 37-Jährigen so derb an den Arm, dass er ein Hämatom davontrug. Außerdem habe der Unbekannte eine Nagelschere in bedrohlicher Weise erhoben. Glücklicherweise setzte er sie aber nicht ein. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den Täter nicht mehr antreffen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

21-Jährige beim Diebstahl erwischt

Eine 21-Jährige war am Montag in einem Discounter in der August-Bebel-Straße unterwegs. Laut Polizeiangaben entwendete sie Produkte im Wert von 100 Euro und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter sprach die Frau an und alarmierte die Polizei. Die 21-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.

22-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Als eine 22-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag an einer Ampel halten musste, gab es einen Schlag. Grund dafür war ein Betonmischer: Der 30-jährige Fahrer hatte die Verkehrssituation zu spät bemerkt und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die 22-Jährige musste medizinisch versorgt werden und erlitt leichte Verletzungen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.