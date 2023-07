Polizei Jena: Einbrecher versuchen in ein Mehrfamilienhaus einzudringen - Zwei Frauen verletzen sich bei Verkehrsunfall

Jena. Unbekannte versuchten in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Zudem verletzten sich zwei Personen bei einem Unfall. Die Meldungen aus Jena.

Der Polizeibericht für Jena

Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt

Eine 79-jährige Fahrerin eines Fiat hat zu spät bemerkt, dass ein anderer Pkw an der Kreuzung Stadtrodaer Straße und Wöllnitzer Straße bremste und fuhr auf das Fahrzeug auf. Wie die Polizei mitteilte, verletzte sich sowohl die 79-Jährige als auch die 34-jährige Fahrerin des Pkw.

Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Von-Hase-Weg

Unbekannte haben am Dienstag versucht in ein Mehrfamilienhaus im Von-Hase-Weg einzubrechen. Dies misslang jedoch. Wie es in einer Mitteilung heißt, stelle die 45-jährige Bewohnerin des Hauses nach ihrer Abwesenheit Hebelspuren an der Haustür fest. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Unter Drogeneinfluss rote Ampel überfahren

Dienstagabend haben Beamten einen 37-Jährigen Radfahrer beobachtet, welcher in der Saalbahnhofstraße über eine rote Ampel gefahren ist. Wie die Polizei mitteilte, konnte der 37-Jährige in der Zwätzengasse gestellt werden. Hier habe sich herausgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Mutter versucht in meinem Lebensmittelmarkt zu klauen

Eine Mutter mitsamt ihrer beiden Kinder hat am Dienstagnachmittag versucht, Waren von knapp 50 Euro aus einem Lebensmittelmarkt in der Karl-Marx-Allee zu klauen. Laut der Polizei fiel dies jedoch einem Zeugen auf. Die 36-jährige Frau erhielt eine Anzeige.