Polizei Jena ermittelt: Drei Autos aufgebrochen – Stein auf Fahrzeug geworfen

Jena In Jena sind an drei Autos die Scheiben eingeschlagen worden. Außerdem wurde ein Stein auf ein Fahrzeug geworfen und dadurch beschädigt. Die Meldungen:

Fahrzeugscheiben eingeschlagen

Autoknacker trieben in der Nacht zu Sonntag ihr Unwesen in Jena. So wurde die Seitenscheibe eines Opel in der Grietgasse eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde ein schwarz/grauer Rucksack mit persönlichen Dokumenten gestohlen. An einem weiteren Pkw in der Erbertstraße wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und ein Fach in der Mittelkonsole durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt. Außerdem wurde an einem VW, der auf einem Parkplatz in der Knebelstraße am Volksbad stand, die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Auch in diesem Fall ist noch unklar, ob etwas aus dem Fahrzeug gestohlen wurde. Die Polizei Jena sucht Zeugen.

Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Am Samstagabend kurz nach 23 Uhr kontrollierten Polizisten einen 29-jährigen E-Scooter-Fahrer am Alexander-Puschkin-Platz in Jena. Bei der Kontrolle wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf Cannabis verlief. Aufgrund des Testergebnisses wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Pkw mit Sein beworfen

Am Freitagabend gegen 19 Uhr wurde der Polizei Jena gemeldet, dass im Ziegelmühlenweg ein Stein auf das Dach eines VW Golf geflogen ist. Das Dach hat nun eine erhebliche Delle. Der Stein soll aus Richtung des Gebäudes der ehemaligen Pathologie geworfen worden sein. Der Zeuge hat laut den Angaben jedoch keine Person gesehen, die als Täter infrage kommt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.