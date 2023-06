Polizei Jena: Panzerblitzer mit Bauschaum beschmiert – Tasche aus Pkw gestohlen

Jena Mit Bauschaum haben Unbekannte einen Blitzer in Jena außer Gefecht gesetzt. Außerdem wurde die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen. Die Meldungen der Polizei.

Das meldet die Polizei aus Jena:

Tasche aus Auto gestohlen

Unbekannte haben am Sonntagmorgen mit einem unbekannten Gegenstand die Seitenscheibe eines abgestellten Autos vor dem Neutor in Jena beschädigt. Aus dem Innenraum des Fahrzeuges entwendeten sie eine Tasche. In dieser befand sich laut Angaben der Polizei ein Portemonnaie mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Außenspiegel beschädigt

Mutwillig haben Unbekannte den Außenspiegel eines in der Magnus-Poser-Straße geparkten Skoda zerstört. Der 55-jährige Besitzer entdeckte den Schaden am Sonntagvormittag. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 250 Euro.

Bauschaum am Panzerblitzer

An einem im Ortsteil Lützeroda abgestellten Panzerblitzer haben sich Unbekannte zu schaffen gemacht. Am Sonntag sei der Schaden am mobilen Anhänger entdeckt worden, heißt es von der Polizei. Den Angaben zufolge brachten die Täter Bauschaum auf der Optik des Gerätes an, sodass er vorübergehend nicht mehr einsatzfähig ist. Hinweise zur Tatzeit oder auch den Verursachern gibt es derzeit nicht. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt.

