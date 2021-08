Polizei stellt E-Bike in Jena sicher - Eigentümer gesucht

Bei einer polizeilichen Maßnahme wurde ein wertvolles Fahrrad sichergestellt. Handelt es sich um Diebesgut?

Am Mittwoch gegen 12:30 Uhr, wurde im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme das abgebildete Fahrrad der Marke E-Bike SPARTA in der Weigelstraße in Jena sichergestellt.

Wer erkennt das Fahrrad?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen