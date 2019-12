Polizei sucht Schläger-Trio: 40-Jähriger in Jena von Unbekannten verletzt und ausgeraubt

Die Jenaer Polizei sucht nach einem Raubüberfall auf einen 40-Jährigen nach drei Tatverdächtigen. Das Opfer war am Donnerstag, den 28. November, gegen 1 Uhr von drei Männern vor der Goethe-Apotheke am Ende der Johannisstraße attackiert und ausgeraubt worden. Dabei benutzte einer der Angreifer seine Krücke, um auf das Opfer einzuschlagen, das dabei erheblich verletzt wurde, so die Polizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

alle drei vermutlich türkisch-arabischer Herkunft

sprechen aber akzentfrei Deutsch

circa 20-25 Jahre alt

der Unbekannte, der Krücken lief, ist circa 1,80 m groß und hatte einen 3-Tage-Bart

die beiden anderen Männer sind circa 1,60 m und 1,70 m groß

Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Kriminalpolizei Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

