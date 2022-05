Polizei verfolgt Blutspur - Randalierend durch Jenas Innenstadt - Klebeband am Panzerblitzer

Jena An mehreren Fahrzeugen sind die Außenspiegel abgeschlagen worden. An einem Auto fand sich eine Blutspur. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Jena.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Eine Blutspur verfolgte die Jenaer Polizei am Samstagmorgen – zum Glück rührte sie von keinem Kapitalverbrechen her. Vielmehr hatte sich ein Randalierer beim Abschlagen von Außenspiegeln verletzt. Das Ganze hatte sich im weiteren Umfeld des Damaschkewegs ereignet.

Zunächst wurden zwei Fahrzeuge betrachtet, die beschädigt worden waren. Während sie die Anzeigen aufnahmen, stellten die Beamten fest, dass sich Blut an einem Spiegel befand. Eine Prüfung im Nahbereich ergab, dass noch weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden, bei denen die Außenspiegel abgetreten wurden. Da sich der Täter bei der Tat verletzte und eine Blutspur hinterließ, verfolgten die Beamten diese. Leider verlor sich die Spur in der Boegelholdstraße. Zeugen, welche Angaben zu einer Person mit frischen Verletzungen machen können oder zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641-810 zu melden.

Panzerblitzer mit Klebeband

Am Panzerblitzer in der Karl-Liebknecht-Straße ist Klebeband angebracht worden. Ein Zeuge hatte am Samstagmittag die Polizei darüber informiert. Mit dem Klebeband wurde die Funktionsfähigkeit des Blitzers eingeschränkt, teilte die Polizei mit. Durch die Beamten konnte dieses allerdings entfernt werden, sodass es lediglich bei einem schlechten Scherz geblieben und nicht zu einer Sachbeschädigung gekommen ist.

Jugendliche ziehen randalierend durch die Nacht

Randalierend durch die Straßen zog eine Gruppe Jugendlicher in der Nacht zu Sonntag in Jena. Gegen 3.20 Uhr konnte ein Zeuge die Gruppe in der Kahlaischen Straße beobachten, wie sie gegen Mülltonnen und Schilder traten. Fast zeitgleich meldete der Jenaer Nahverkehr, dass eine Haltestelle entglast wurde. Die Täter im Alter zwischen 15 und 19 Jahren liefen die Kahlaische Straße stadtauswärts.

Beginnend am Abzweig Mühlenstraße wurden drei Zaunsfelder beschädigt. Außerdem warfen sie ein Kleinkraftrad um und zerstörten die Glasscheiben der Haltestelle "Ringwiese" und den Schaukasten. Insgesamt verursachten die Jugendlichen einen Sachschaden von etwa 3000 Euro, teile die Polizei mit. Ein Ermittlungsverfahrenen wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

