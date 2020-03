Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizeieinsatz in Bürgel - Taxifahrer angegriffen - Mit 1,4 Promille gegen Leitpfosten

Angriff auf Taxifahrer endet in Polizeizelle

Ein polizeibekannter 38 Jahre alter Mann beschäftigte am Sonntag erneut in Jena die Polizei. Bereits am Vormittag hatte er in einem Bus andere Fahrgäste angepöbelt und als diese darauf reagierten, die Polizei gerufen. In der Nacht zum Montag kurz vor 3 Uhr wollte er volltrunken am Nonnenplan von einem Taxifahrer nach Hause gefahren werden. Der Taxifahrer lehnte dies ab, woraufhin der 38-Jährige ein ausgeklapptes Taschenmesser aus seiner Hosentasche zog und gegen die Scheibe des Taxis stach. Der Taxifahrer rief daraufhin die Polizei, die den Mann den Rest der Nacht in einer Zelle unterbrachte.

Polizeieinsatz in Bürgel

In Bürgel konnte am Sonntagmittag eine als vermisst gemeldet Frau gefunden werden. Die Vermisstenmeldung war am Morgen durch Angehörige eingegangen. Nach einer Suche im Ort hatten die Beamten einen Fährtensuchhund angefordert. Noch vor dessen Einsatz konnte die Frau aber in einer Gartenlaube gefunden werden. Sie hatte sich verletzt, weshalb ein Rettungshubschrauber einen Notarzt vor Ort brachte. Nach ersten medizinischen Maßnahmen an Ort und Stelle wurde die Frau in eine Klinik eingewiesen.

In Rotte Wildschweine gefahren

Die Fahrerin eines Citroën konnte am Sonntag gegen 11.15 Uhr am Ortsausgang Tautenhain in Richtung Bad Klosterlausnitz einer Rotte Wildschweine nicht mehr ausweichen. Sie erfasste ein Tier, das aber offenbar nicht getötet wurde, sondern in den Wald zurücklief. Am PKW entstand Sachschaden. Ein Reh überlebte dagegen einen Unfall am Montagmorgen kurz nach 6 Uhr zwischen Kursdorf und Rauda nicht. Ein Audi Fahrer hatte das Tier erfasst, das plötzlich über die Straße gelaufen war.

Mit 1,4 Promille gegen die Leitpfosten

Am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr verursachte der Fahrer eines VW Passat bei Ruttersdorf einen Verkehrsunfall. Sein Fahrzeug wurde aus der Kurve getragen und rammte mehrere Leitpfosten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 36 Jahre alten Mann Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille. Weil der Mann angab, erst nach dem Unfall getrunken zu haben, musste er sich im Anschluss einer doppelten Blutentnahme unterziehen, die seine Angaben entweder bestätigen oder widerlegen wird.