Polizeimeldungen für Jena: Illegal abgeladener Müll brennt - Mann schubst Frau von Parkbank

Am Mittwoch hat es gegen 3.15 Uhr in der Wiesenstraße einen Feuerwehreinsatz gegeben. Wie sich vor Ort herausstellte, hatten Unbekannte mehrere Haufen Müll auf einer Wiesenfläche abgelagert, die dann in Brand geraten waren. Hierdurch wurden ungefähr zehn Quadratmeter Wiesefläche zerstört.

Ob die Müllhaufen vorsätzlich entzündet wurden oder Fahrlässigkeit vorliegt, muss nun in Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geklärt werden.

Erst Streit, dann Widerstand

In einen Streit sind zwei Männer am Dienstagnachmittag auf dem Eichplatz geraten, nachdem einer der Männer eine Frau von der Parkbank gestoßen hatte. Daraufhin schlugen sich die Männer gegenseitig, so dass die Polizei verständigt wurde.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, sollten die Personalien der Beteiligten aufgenommen werden. Einer der Männer - ein 40-Jähriger - weigerte sich und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Beide Männer erhielten eine Anzeige. Wegen ihres Verhaltens wurden sowohl der 40-Jährige als auch sein 43-jähriger Kontrahent in Gewahrsam genommen.

Erneuter Diebstahl von E-Bikes in der Neugasse

Wie ein Zeuge am Dienstagmorgen gemeldet hatte, waren Diebe in einem Wohnhaus in der Neugasse am Werk. Der oder die Täter entwendeten aus einer Werkstatt zwei E-Bikes im Wert von über 10.000 Euro. Zudem nahmen sie eine Geldkassette mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und einen Rucksack mit sich.

Laut Zeuge kann die Tatzeit auf Dienstag, 0 bis 6 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641/810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Schaden verursacht und geflüchtet

Am Dienstag in der Zeit zwischen 7 und 16.15 Uhr ist auf dem Parkplatz des Globus-Marktes in Isserstedt ein Schaden an einem Opel Astra festgestellt worden. Aufgrund des Schadensbildes könnte dieser durch einen Einkaufswagen verursacht worden sein. Der vermeintliche Täter machte sich aus dem Staub, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

