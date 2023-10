Polizeinachrichten aus Jena: Diebin im Spielzeugladen - Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

Jena. Eine Diebin wollteSpielwaren in einer Kindertrage aus dem Geschäft schmuggeln und Unbekannte stahlen eine Rüttelplatte aus einem Container von einer Baustelle

Die Front eines geparkten Toyota auf dem Eichplatz wurde von einem unbekannten Fahrzeug am Donnerstagvormittag beschädigt. Nach Angaben der Polizei, stellte die Eigentümerin einen Schaden an der vorderen Stoßstange fest. Zudem fehlte das vordere Kennzeichen, das vom Täter vermutlich mitgenommen wurde. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rüttelplatte von Baustelle entwendet

Unbekannte entwendeten eine Rüttelplatte aus einem Container auf einer Baustelle in der Felsbachstraße. Mitarbeiter einer Baufirma bemerkten den Verlust laut Polizei am Mittwochvormittag. Die Täter hatten den Container gewaltsam geöffnet und die Rüttelplatte im Wert von circa 5000 Euro gestohlen. Im Rahmen der Ermittlungen wird bereits erlangten Hinweisen nachgegangen.

Frau bei Diebstahl in Spielwarenladen ertappt

Eine Ladendiebin wurde am Mittwochvormittag in der Goethestraße ertappt. Unter einer Trage, in der sich ihr Kind befand, verstaute sie in einem Spielwarenladen mehrere Gegenstände. Nach Polizeiangaben entferne sie vorab die Etiketten. Mitsamt den Waren im Wert von rund 80 Euro wollte sie das Geschäft verlassen und wurde von einer Verkäuferin darauf angesprochen. Die hinzugerufene Polizei nahm eine Anzeige auf. Der Frau wurde Hausverbot erteilt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.