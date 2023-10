Polizeinachrichten für Jena: Autofahrer beschädigt zwei Fahrzeuge - Unbekannter stiehlt Grill

Jena. Ein 83-Jähriger Autofahrer beschädigte zwei Fahrzeuge und musste Fahrerlaubnis und Autoschlüssel abgeben. Ein Dieb stahl einen Grill, der am Ende den Weg zurück zum Besitzer fand.

Zwei geparkte Fahrzeuge beschädigte am Dienstagnachmittag ein 83-jähriger Autofahrer. Wie die Polizei informierte, fuhr der Mann auf der Philipp-Müller-Straße und touchierte hier einen geparkten Skoda. In der Folge wendete er sein Auto und stieß gegen ein Moped. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Es besteht nunmehr der Verdacht, dass der 83-Jährige nicht mehr in der Lage ist, sicher ein Fahrzeug im Straßenverkehr zu führen. Daher wurden der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein vorerst sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Holzkohlegrill vor einem Keller gestohlen

Ein Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Anna-Siemsen-Straße stellte am Dienstagnachmittag seinen Holzkohlegrill nur kurz vor seinem Keller ab. Nach Polizeiangaben entwendete ein zunächst Unbekannter den Grill in einem unbeobachteten Augenblick. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde ein 60-Jähriger als Täter festgestellt. Dieser holte den Grill aus seinem Keller und übergab ihn dem rechtmäßigen Eigentümer. Eine Anzeige wurde trotzdem erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.