Polizisten angegriffen und beleidigt

Jena Familienstreit eskaliert in Jena. Jugendlicher greift auch Polizisten an.

Jena. Ein Familienstreit ist am Samstagnachmittag in einer Wohnung im Jenaer Damaschkeweg eskaliert. Die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der 17-jährige Sohn der Familie offenbar den Streit ausgelöst hatte und lautstark herumschrie. Die Aggressivität des 17-Jährigen richtete sich sofort auch auf die Polizisten und der Jugendliche wollte fliehen. Die Beamten stellten sich dem jungen Mann entgegen um diesen aufzuhalten und zu beruhigen. Er seinerseits wehrte sich und schlug einer jungen Beamtin mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Daraufhin wurde der 17-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt. Er ließ sich jedoch nicht beruhigen, sondern beleidigte die eingesetzten Beamten in erheblicher Art und Weise. Aufgrund seines Gesamtverhaltens musste ein Notarzt hinzugerufen werden, welcher den Jugendlichen in eine Klinik einwies. Der 17 jährige muss sich nun unter anderem wegen Tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, Widerstand und Beleidigung verantworten. Die junge Beamtin musste sich nach dem Einsatz zum Arzt begeben und ist wegen leichter Verletzung gegenwärtig nicht dienstfähig. (red)