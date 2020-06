Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizisten in Jena mit Flaschen beworfen

Polizisten sind in der Nacht zu Sonntag in der Knebelstraße beleidigt und mit Bierflaschen beworfen worden. Die Beamten waren auf Streife unterwegs und sahen in der nahen Bahnunterführung mehrere Jugendliche, die augenscheinlich Alkohol tranken. Als sich die Beamten näherten, hätte die Jugendlichen nach Polizeiangaben grundlos mit Beleidigungen begonnen und ACAB gerufen, ein englisches Kürzel für „Alle Polizisten sind Bastards“. Außerdem flogen zwei Bierflaschen in Richtung der Beamten, verfehlten ihr Ziel aber. Danach flüchteten die Jugendlichen ins Paradies. Die Polizei sucht nun Zeugen des Angriffs.

Hinweise sind erbeten unter Telefon (03641) 810