Pop, Rock und eine Reise zu den Sternen in Jena

Jena. Eine zusätzliche „Space Tour“ wird im Zeiss-Planetarium angeboten.

Das Zeiss-Planetarium bietet am Dienstag, 14. März, 18 Uhr, eine zusätzliche „Space Tour“ an. „Wir nehmen Sie mit auf eine Reise in die Tiefen des Universums und besuchen die schönsten Orte des Weltalls“, heißt es in einer Mitteilung. „Zu aktuellen Hits und Klassikern aus Pop und Rock fliegen wir durch endlose Sternenmeere, farbenfrohe kosmische Nebel und zu fremden Planeten.“ Weiter gehe es mit wilden Flügen durch Wurmlöcher und Supernova-Explosionen. Und dazwischen gibt es immer wieder Zeit, um einfach nur die Sterne genießen.

Eine Reise an den Rand der Vorstellungskraft

Die Reise beginnt auf der Erde, führt die Besucherinnen und Besucher durch das Sonnensystem und zeigt atemberaubende Aufnahmen von Monden, Planeten und der Sonne. „Dann zieht es uns weiter hinaus in unsere Galaxie und zu fernen Objekten wie Kosmische Nebel und Schwarze Löcher.“

Noch weiter geht die Reise bis in den Raum zwischen den Sternen und zu fremden Galaxien mit unbekannten Planeten. Die Reise endet am Rand unserer Vorstellungskraft: „wenn wir bis zum Rand des bekannten Universums fliegen und einen Blick darauf wagen, wie unser Universum entstanden ist“, teilt das Planetariums-Team mit.

„Space Tour“ sei ihr erstes Musikprogramm, das eine Mischung aus Musikshow und Bildungsprogramm ist. Während man bei zeitlosen Hits wie „Diamonds in the Sky“ von Rihanna oder „A Sky Full of Stars“ von Coldplay durchs All schwebt, lerne man ganz nebenbei Interessantes über unser Universum. Geboten wird Musik von Ed Sheeran, Adele, Rihanna, Coldplay, One Republic, Depeche Mode und vielen mehr.