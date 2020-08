Dorndorf-Steudnitz. Einbrüche in Gewerbeobjekte in Dorndorf-Steudnitz und Porstendorf

Porstendorf und Dorndorf: Zweimal Beute gemacht

In eine Autowerkstatt in Dorndorf-Steudnitz ist in der Nacht zu Dienstag eingebrochen worden. Der oder die Täter zerschlugen eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Bürogebäudes und gelangten so in das Objekt. Im Inneren brachen die Täter mehrere Bürotüren auf und durchwühlten Schränke. Aus einer Handkasse und der Trinkgeldkasse wurde Bargeld in Höhe von etwa 1500 Euro entwendet.

Mit ähnlicher Vorgehensweise erbeuteten Einbrecher etwa 2900 Euro aus einem Autohaus in Porstendorf. Auch hier durchwühlten der oder die Täter sämtliche Schränke der Büroräume und öffneten einen Tresor im Lagerraum, um an ihre Beute zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde auch hier der Werkstattbereich des Autohauses nicht angegriffen. Die Polizei vermutet, dass die beiden Einbrüche in Porstendorf und Dorndorf-Steudnitz in Zusammenhang stehen.