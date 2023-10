PR-Angriff auf Sparkasse Jena: Bekannte übernehmen Social-Media-Accounts

Jena. Vermummte brennen Bengalos auf Balkon ab. Ein Bekennervideo einer Gruppe namens „Pain of Jena“ kursiert im Netz. Steckt hinter der Sparkassen-Attacke nur ein PR-Gag?

Ein vermummter Mann, eine elektronisch verzerrte Stimme und ein Logo, das an die bekannten Guy-Fawkes-Gesichtsmasken der Anonymous-Aktivisten erinnert: Was aus einem Fernsehserien-Hit entsprungen sein könnte, ist scheinbar ein Angriff auf die Sparkasse Jena. Eine Gruppe namens „Pain of Jena“ kapert ausgerechnet am Vorabend des Weltspartags die Social-Media-Kanäle der Bank. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Stimmt. Die Sparkasse hat offenbar zum Weltspartag einen PR-Gag zünden wollen. Teile der Öffentlichkeit und auch wir als Redaktion fallen zunächst darauf rein.

Ein Zusammenhang zu diversen rot eingehüllten Parkbänken mit der Aufschrift „Bank“ in und um Jena (hier am Holzmarkt) kann bisher nur vermutet werden. Foto: Thorsten Büker

Brückentag! Da liegt es nahe, dass der Vorstand sich nicht zu Wort meldet. Die entsprechende Mail landet um 14.37 Uhr in unserem Postfach und stammte nur vom Abteilungsleiter Betriebsmanagement. Dass im Polizeibericht der Vorfall nicht auftaucht, auch das schiebt die Redaktion auf den Brückentag. Nach Angaben der Sparkasse hätten sich die Unbekannten nicht nur Zugang zur Hauptfiliale im Zentrum von Jena sowie zehn weiteren Filialen verschafft. Die Gruppe „Pain of Jena“ – abgekürzt „pofjen“ hat offenbar auch die Facebook- und Instagram-Kanäle des Kreditinstitutes übernommen. Sie posten zum Beispiel auf Facebook schwarze Bilder, die lediglich mit dem Hinweis @pofjen und dem Hashtag #painofjena versehen waren.

Bekennervideo auf Instagram

Auf dem Instagram-Account der Gruppe sind mehrere Videos zu sehen: Vier vermummte Gestalten brennen auf dem Balkon Bengalos ab. Ein Bekennervideo zeigt zudem einen vermummten Mann mit Hoodie, dessen Stimme elektronisch verzerrt ist. „Wo bleibt die Transparenz, wenn es um wichtige Dinge geht? Unsere Heimat, die Welt um uns herum, digitaler Fortschritt.“ Die Geschichte wird online gelesen.

Hinter Aktion steckt offenbar eine Werbeagentur

Um 17.02 Uhr erreicht uns dann ein Hinweis. Angeblich sei der Angriff auf die Sparkasse eine Marketing-Aktion der Agentur „Jung & Billig“. Und einer der ersten Follower der Instagram-Seite sei einer der Inhaber. Tatsächlich taucht auf der Instagram-Seite ein Lars Kümmertsich auf, der als Lars Klimmeck einer von zwei Geschäftsführern der Bremer Werbeagentur ist.

Überhaupt passen die Follower nicht in das Bild von jenen Menschen, die eine bankenkritische Attacke gutheißen würden: Die Sparkasse-Filiale in Hermsdorf findet den Auftritt nämlich genau so gut wie der Jenaer Kundenservice. Ganz normale Menschen also, keine Radikalen. Ein Anruf bei der Bremer Agentur bringt keine Erkenntnisse. Dort nimmt niemand ab.

Guerilla-Marketing indirekt bestätigt

Vom Vorstand der Sparkassen erreichen wir niemanden. Aber dafür um 17.56 Uhr OB Thomas Nitzsche (FDP), der zugleich Vorsitzender des Verwaltungsrates ist. Nein, von einer derartigen Aktion sei ihm nichts bekannt. Wenn es ein PR-Gag gewesen sei, habe man ihn nicht informiert. Er würde sich aber darum kümmern, dass ein Mitglied des Vorstandes zurückruft.

18.06 Uhr: Besagter Abteilungsleiter Betriebsmanagement hört auf den Namen Matthias Genz und bestätigt indirekt eine PR-Aktion, die Experten als Guerilla-Marketing bezeichnen. Das ist lustig und kreativ, man fällt nur nicht gerne darauf rein. Genz sagt, dass er mit dem Vorsitzenden des Vorstandes, Michael Rabich, sprechen und dieser sich melden werde. Rabich aber ruft nicht an. Vielleicht lachen sich die Mitglieder des Vorstandes gerade scheckig und freuen sich über das, was PR auszulösen vermag. Ob das die richtige Strategie ist in einer Zeit, in der Fake News zunehmen, kann vielleicht der Verwaltungsrat beantworten.