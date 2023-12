Preis der Jenaer Weihnachtsmarktmusik stieg moderat

Jena Anders als Erfurt hat die Stadt keine ausufernden Gema-Gebühren zu beklagen. Die Ruhe vorm Turmblasen?

Hat der Eindruck getäuscht? Beim spontanen Glühwein-Genussbesuch des Weihnachtsmarktes hatten Mitglieder der Redaktion in diesen Tagen den Eindruck, dass da im akustischen Hintergrund etwas fehlt: die weihnachtsübliche Musikbeschallung. Hat Jena etwa wie Erfurt …?

In der Landeshauptstadt waren „Last Christmas“ und Co. jüngst nicht zu hören als Zeichen des Protestes gegen üppige Gebührenforderungen der Gema, der „Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte“. Demnach war das Entgelt für Erfurt von 7000 Euro im Jahr 2019 auf 41.000 Euro im vergangenen Jahr gestiegen. Alles angeblich auf Grundlage neuer Bemessungen der zu beschallenden Flächen.

Knapp fünfstelliger Betrag

Er kenne in der Tat von einigen Kommunen die Klagen über erhöhte Gema-Entgelte, sagte Daniel Illing, Leiter des Fachbereichs Veranstaltungen beim Eigenbetrieb Jenakultur. Für Jena sei das Entgelt aber „aus unserer Sicht moderat“ gestiegen und entspreche langfristig angekündigten Steigerungen von drei bis fünf Prozent pro Jahr.

In Jena kämen somit aktuell 400 und 160 Euro pro Tag für den klassischen Weihnachtsmarkt unterm Hanfried und den historischen Weihnachtsmarkt im „Faulloch“ am Johannistor zusammen, in der Summe ein „knapp fünfstelliger Betrag“. Zum Vergleich der Dresdner Striezelmarkt: Da seien es bei 10.000 Quadratmeter Fläche und 2 Millionen Besuchern 1584 Euro an einem Tag, so rechnete Daniel Illing vor.

Er mutmaßte, dass das wahrgenommene Fehlen von Weihnachtsmusikschall am Marktplatz vielleicht mit dem täglich um 17 Uhr beginnenden Turmblasen zu erklären gewesen sei (Tatsächlich schlürften besagte Besucher bis kurz vor 17 Uhr ihren Glühwein). Im Übrigen gehörten bei den Berechnungen „Gema-freie“ Musikstücke mitbeachtet, auf denen keine Lizenzrechte lägen. Das gelte unter anderem für Stücke, deren Urheber mindestens seit 70 Jahren tot sind.

Die noch wichtigere Frage: Wie weiter mit dem Weihnachtsmarkt, wenn der Eichplatz bebaut wird? Das Geheimnis wird wohl endgültig im März gelüftet. Nach Daniel Illings Worten soll dann das ewig erarbeitete Konzept „Feste, Feiern, Märkte“ dem Jenaer Stadtrat vorgelegt werden.