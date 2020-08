Viele Gehöfte sind prächtig geschmückt durch Blütenpracht, so auch auf auf einem Isserstedter Gehöft.

Jena. Der Preis für grüne Oasen in Jena läuft noch bis 28. August. Nun ist auch eine Förderung grüner Vorhaben möglich.

Preis und Geld sollen grüne Oasen in Jena fördern

Es blüht und grünt an vielen Ecken in Jena. Die meisten dieser schönen Orte sind möglich geworden, weil menschliche Mühen dafür aufgewendet wurden. Ein Einsatz, der nun belohnt werden soll. Und das gleich auf zwei verschiedenen Wegen. Zum einen mit dem Preis für grüne Oasen in Jena und zum anderen durch Fördergelder.