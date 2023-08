Preise für Strom und Gas in Jena und Pößneck sinken

Jena. Die Lage am Markt entspannt sich weiter. Die jeweilige Höhe der Einsparung für die 75.000 Kunden hängt dabei vom individuellen Vertrag ab.

Die Stadtwerke Energie senken vom 1. Oktober an ihre Preise für Strom und Gas in allen Tarifmodellen, für die keine Preisgarantie besteht. Fast alle Tarife fallen unter die staatlichen Preisbremsen. Die jeweilige Höhe der Einsparung für die 75.000 Strom- und Erdgaskunden in Jena, Pößneck und der Region hänge dabei vom individuellen Vertrag ab. In der Grundversorgung senken die Stadtwerke Energie ihre Preise bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Da die Grundversorgungstarife nach Angaben des Unternehmens noch über dem Preisdeckel liegen, gelten in diesem Tarifmodell weiterhin die staatlichen Preisbremsen.

„Inzwischen haben sich die sinkenden Tendenzen im Energiegroßhandel weiter verfestigt. Zudem führt die anhaltende Treue unserer Kunden zu mehr Planungssicherheit“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Gunar Schmidt.

Bis zu 1100 Euro weniger Energiekosten allein durch Gaspreissenkung

In der Grundversorgung Gas senken die Stadtwerke Energie den Verbrauchspreis um 28 Prozent auf 14 Cent je Kilowattstunde. Für einen Haushalt mit Durchschnittsverbrauch reduziert sich der Preis so jährlich um 1100 Euro – ohne Berücksichtigung der Preisbremse. In der Grundversorgung Strom senkt der kommunale Energieversorger seine Preise um 8 Prozent auf rund 49 Cent je verbrauchter Kilowattstunde. Daraus ergibt sich für einen Haushalt mit Durchschnittsverbrauch eine Preisreduzierung von 84 Euro jährlich (ebenfalls noch ohne Berücksichtigung der Entlastung durch die Preisbremse).

Zum Vergleich: Im bei den Stadtwerken Energie am nachgefragtesten Stromtarif „Treue“ reduziert sich der Kilowattstundenpreis im Rahmen der Preisanpassung auf circa 39 Cent – damit sinken die Stromkosten für einen Haushalt um durchschnittlich etwa 240 Euro pro Jahr.

Mit den sinkenden Preisen stellen die Stadtwerke Energie für ihre Kunden ab September auch neue Strom- und Gas-Angebote mit Preisgarantien bis zum Jahr 2025 in Aussicht.