Premiere für Thüringen: Bachs dritte Passionsmusik als Pasticcio in Jenas Stadtkirche

Die Kantorei St. Michael, der große Chor der Stadtkirche, setzt am Karfreitag einen ersten großen Akzent in diesem Jahr: Johann Sebastian Bachs dritte große Passionsmusik wird in der Stadtkirche zu Jena aufgeführt am Karfreitag, 7. April, ab 17 Uhr.

Während wir bei der Gattung Passionsmusik im Zusammenhang mit Bach an die beiden großen Passionen nach Matthäus und Johannes denken, sieht es bei der Markus-Passion anders aus: Bach schrieb diese sehr wahrscheinlich 1731, jedoch ist die Musik als Ganzes bis heute verschollen. Der akribischen Bach-Forschung ist es zu verdanken, dass es heute als sicher gilt, dass Bach selber wichtige Nummern zu dieser Passion aus anderen Werken übernommen hat.

Es handelt sich um den Eingangs- und Schluss-Chor sowie die Arien und der Choräle. Der von Bach vertonte Evangelienbericht nach dem Evangelisten Markus muss aber bis heute als verschollen angesehen werden. Wie geht man mit der verloren gegangenen Musik um?

Zwei Werke werden kombiniert

Bei den Aufführungen 2004, 2008, 2013 wurde der Evangelienbericht gelesen. Für die bevorstehende Aufführung wurde ein anderer Weg gewählt: Die fehlenden Teile der Markus-Passion werden durch eine vollständig erhaltene Markus-Passion von Reinhard Keiser ergänzt. Bach muss diese Passion gekannt und geschätzt haben, denn Bachs Abschrift der Keiser-Passion gilt als Primärquelle dieser Passionsmusik.

Bei der Aufführung am Karfreitag wechselt die Musik also ständig zwischen Bach und Keiser hin und her: Choräle und freie Dichtung stammen von Bach, Evangelienbericht und Volkschöre von Keiser. Diese als Pasticcio (Kombination zweier Werke) bezeichnete Praxis wird erstmals in Jena beziehungsweise Thüringen zu hören sein.

Die Ausführenden sind Solisten aus dem gesamten mitteldeutschen Raum, die Kantorei St. Michael und die Capella Jenensis auf historischen Instrumenten.

Eintrittskarten zum Vorverkaufspreis ab 14 Euro gibt es bei der Jena-Information, Restkarten zum Preis von ab 16 Euro an der Abendkasse. An der Abendkasse gibt es ebenso Freikarten für Kinder und Jugendliche sowie Karten für Studierende für 10 Euro.