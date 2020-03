Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Problem mit Hundebesitzer in Hummelshain: „Verwaltung ist nicht untätig“

Der Hundefall von Hummelshain erhitzt die Gemüter von Teilen der Bevölkerung. Es steht der Vorwurf des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen zwei junge Bürger aus dem Ort im Raum. Die Polizei hat Strafanzeige wegen des Verdachtes der Tierquälerei gestellt bei der Staatsanwaltschaft in Gera (wir berichteten).

Für einige Hummelshainer geht die Bearbeitung des Falles durch die Ordnungsbehörde in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) „Südliches Saaletal“ in Kahla nicht schnell genug. Die Verantwortlichen in der Behörde sehen sich zu unrecht in der Kritik. „Das ist ein laufendes Verfahren. Wir können nicht alles nach draußen sagen, was wir schon gemacht haben und was aktuell gemacht wird“, sagte die VG-Vorsitzende Silvia Voigt.

Sie verwies auf frühere Fälle und sagte, „wenn wir da vielleicht eine Maulkorb-Pflicht oder einen Leinenzwang festgelegt haben, muss das längst nicht alles gewesen sein. In aller Regel wird bei solchen Vorkehrungen auch immer ein Wesenstest angeordnet“, sagte Voigt.

Ordnungsamt-Leiter Gary Kaufmann bestätigte die Vorgehensweise. Er ergänzte, dass „es in Deutschland nur einen gewissen Personenkreis gibt, der einen solchen Wesenstest durchführen darf. Wir als VG stellen dem Hundehalter in aller Regel diese Liste zur Verfügung. Er muss den Wesenstest mit seinem Hund selbst organisieren und auch bezahlen. Er bekommt von uns eine Frist gesetzt, bis wann er den Wesenstest nachweisen muss. Das kann bis zu drei Monate dauern“, sagte Kaufmann.

Dass die Ordnungsbehörde bei einer möglichen Anzeige gegen einen Hundehalter Beweise und Zeugenaussagen braucht, sei eine normale Vorgehensweise. „Wenn wir als VG vor einen Richter treten, muss unsere Beweislage sattelfest sein. Da geht es nicht, dass Zeugen anonym bleiben wollen. Aussagen von solchen Zeugen sind vor dem Gericht nichts wert. Wir wollen einen sauberen Verfahrensweg bestreiten. Dazu müssen wir alle Fakten zusammentragen. Schnellschüsse wären das Falscheste, was wir machen könnten“, sagte Voigt.

Sie könne den Unmut in Teilen von Hummelshain verstehen, „ich kann, um jetzt auf die aktuellen Ereignisse zurückzukommen, versichern, dass wir als Amt alles andere als untätig sind. Mehr kann und mehr darf ich nicht sagen, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt.“