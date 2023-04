Projekt „Wellcome“ in Jena sucht dringend weitere Ehrenamtliche

Jena. Die Ehrenamtlichen im Wellcome-Projekt entlasten junge Familien im oft nicht so einfachen Alltag.

Mit der Geburt eines Babys wird der Alltag auf den Kopf gestellt. Wenn Eltern keine Unterstützung von Familie oder Freunden haben, springen die Ehrenamtlichen des Projektes „Wellcome“ ein. In Jena werden dafür dringend neue Helferinnen und Helfer gesucht.

„Wellcome“ ist moderne Nachbarschaftshilfe für Eltern: Im ersten Jahr nach der Geburt helfen die Ehrenamtlichen für einige Monate unbürokratisch im Familienalltag – so wie es Familie, Freunde oder Nachbarn tun würden. Sie gehen mit dem Baby spazieren, damit die Mutter Schlaf nachholen kann, begleiten die Zwillingsmutter zu Arztbesuchen oder spielen mit den Geschwisterkindern. Sie stehen mit Rat und Tat zur Seite oder hören einfach zu. Eine scheinbar kleine Unterstützung – mit großer Wirkung: „Nur zwei Stunden die Woche – für mich waren sie die Welt!“, berichtet eine Mutter.

Der Ansatz von „Wellcome“ verbindet dabei ehrenamtliches Engagement und professionelle Hilfesysteme: Koordiniert wird die Arbeit der Ehrenamtlichen in den Familien von Angela Reichart, einer Fachkraft, die die Einsätze fachlich begleitet und bei Bedarf auch zu ergänzenden und alternativen Angeboten für Eltern, Babys und Familien berät. Aktuell sucht Angela Reichart händeringend nach neuen Ehrenamtlichen: „Ich habe im Moment fünf Familien, die dringend Hilfe brauchen!“ Wer sich ein Wellcome-Engagement vorstellen kann, schreibt eine E-Mail an: jena@wellcome-online.de.

Umgesetzt wird das Angebot „Wellcome“ in Kooperation mit der Bürgerstiftung Jena/Saale-Holzland. Aktuell engagieren sich 14 Ehrenamtliche in Jena, die allein im vergangenen Jahr insgesamt 500 Stunden ihrer Zeit an Familien geschenkt haben.