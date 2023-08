Promillefahrten – Öffentliche Einrichtungen beschädigt – Bäume umgestürzt – Unfallflucht

Jena. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena:

Zu viel Alkohol stellte die Polizei am Wochenende bei Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet von Jena fest. Demnach fiel am Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr ein Ford Mondeo in der Karl-Marx-Allee auf. Bei dem 29-jährigen Fahrer konnte laut Polizei ein Atemalkoholwert von 0,87 Promille festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ebenso fiel am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr ein 37-jähriger Radfahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise auf dem Carl-Zeiss-Platz auf. Auch bei diesem konnten die Beamten Alkohol in der Atemluft wahrnehmen. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,57 Promille. Im Klinikum wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Öffentliche Einrichtungen beschädigt

Am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr beobachtete ein Zeuge eine größere Gruppe von Jugendlichen im Paradiespark Höhe der Rasenmühleninsel, die zwei Laternen durch ziehen und rütteln derart beschädigten, dass die Feuerwehr zur Notsicherung hinzugerufen werden musste. Die Jugendlichen flüchteten in unbekannte Richtung. Am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr meldete eine Zeugin an der Haltestelle Altlobeda stadteinwärts zwei männliche Jugendliche, die Steine gegen die Anzeigetafel geworfen haben. Trotz des sofortigen Einsatzes eines Streifenwagens konnten die Jugendlichen nicht mehr gefunden werden. Allerdings konnten zahlreiche Steine auf der Fahrbahn und Beschädigungen an der Rückseite der elektronischen Fahrauskunftstafel festgestellt werden.

In beiden Fällen entstand Sachschaden und es werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Jenaer Polizei unter der öffentlichen Einwahl 03641-810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Bäume umgestürzt

Sowohl am Freitagnachmittag sowie auch am frühen Samstagmorgen stürzten im Zuständigkeitsbereich der Jenaer Polizei Bäume auf die Fahrbahn. Wie die Polizei breichtet, wurde am Freitag gegen 15 Uhr auf dem Radweg zwischen Jena und Kunitz auf Höhe der Kleingartenanlage Talstein ein umgestürzter Baum gemeldet. Am Samstag gegen 2.30 Uhr stürzte stadteinwärts ein Baum auf die Stadtrodaer Straße in Höhe der neuen Gästeeinfahrt zum Stadion. In beiden Fällen wurde die Feuerwehr zur Beseitigung der Hindernisse herbeigerufen, verletzt wurde niemand.

Unfallflucht auf Parkplatz

Am Freitagmorgen gegen 9 Uhr stellte ein Audi-Fahrer seinen Pkw in Jena auf dem Kundenparkplatz in der ersten Reihe, unmittelbar an der östlichen Gebäudelängsseite des Einkaufsmarktes in der Erlanger Allee ab. Nur 15 Minuten später stellte der 33-jährige Fahrer einen größeren Schaden im Bereich der Fahrertür fest. Laut Polizei muss ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken den parkenden Pkw beschädigt haben und sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort entfernt haben. Es werden Zeugen zum Verkehrsunfall gesucht. Hinweise nimmt die Polizei in Jena unter der öffentlichen Einwahl 03641-810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de (Aktenzeichen 0215678/2023) entgegen.

Scheibe eingeschlagen

Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr stellte der 32-jährigen Eigentümer eines Seat Ibiza fest, dass eine Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen worden ist. Das Fahrzeug stand demnach auf dem Parkplatz im Fichteplatz Höhe Hausnummer 8 neben dem dortigen Kinderspielplatz. Laut Polizei wurde aus dem Fahrzeug weder etwas entwendet, noch konnte ein Fremdkörper im Fahrzeug gefunden werden. Da im Inneren des Fahrzeuges noch alles trocken war und es in den Vormittagsstunden, sowie nachts stark regnete, sei davon auszugehen, dass die Scheibe ab spätem Vormittag zu Bruch ging. Hinweise auf den Verursacher konnten vor Ort nicht entdeckt werden. Daher werden Zeugen gesucht. Diese können sich unter der öffentlichen Einwahl 03641-810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de unter Angabe des Aktenzeichens 0216073/2023 an die Jenaer Polizei wenden.

