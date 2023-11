Protest gegen die mögliche Schließung der Kita „Pinocchio“ in Jena

Jena. Kundgebung vor der Sondersitzung des Jenaer Jugendhilfeausschusses: Verdi kritisiert die Erwägungen der Stadt Jena und stellt das Vorgehen in Frage.

Unter dem Motto „Gute Bildung statt Kindergartenschließungen“ ruft die GewerkschaftVerdi in Zusammenarbeit mit den Eltern und der politischen Gruppe „Feministischer Streik Jena“ zu einer Protestkundgebung am Donnerstag, 23. November, vor dem Lutherplatz 3, um 16.45 Uhr auf. Der Protest richte sich gegen eine mögliche Schließung des städtischen Kindergartens „Pinocchio“ (wir berichteten) sowie weiterer Einrichtungen, teilt Verdi mit. Gefordert werden Investitionen statt Kürzungen an Räumlichkeiten und Personal.

Am Lutherplatz 3 wird am Donnerstag, ab 17 Uhr eine Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses stattfinden, um über die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Jugendhilfeausschuss zu sprechen. Hintergrund ist, dass aufgrund sinkender Geburtenraten ein Überhang an Kindergartenplätzen in Jena entstanden ist. Daher denkt die Stadt über die Schließung von Einrichtungen nach, um Betriebskosten einzusparen. „Um dies auch mit Blick auf Beschäftigte, Kinder und Eltern umsichtig zu gestalten, hat sich der Jugendhilfeausschuss gemeinsam mit der Verwaltung auf ein Vorgehen verständig“, teilt Verdi in einem Schreiben an die Redaktion mit.

„Unsensible Kommunikation“ seites der Stadt

„Verwaltung und Jugendhilfeausschuss wollen gemeinsam auf Grundlage von Einrichtungssteckbriefen sowie einer Priorisierung der Einrichtungen anhand der durchschnittlichen Auslastung und der gebäu-debedingten Platzkosten einen Plan zur Reduzierung von insgesamt 500 Betreuungsplätzen erarbeiten, der dann gemeinsam mit dem Kindertagesstättenbedarfsplan für 2023/2024 vorgelegt und durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen wird. Der Beschluss des Bedarfsplanes durch den Jugendhilfeausschuss ist durch das Thüringer Kindergartengesetz zwingend vorgesehen.“

Obwohl die Ergebnisse der Steckbriefe dem Jugendhilfeausschuss noch nicht vorliegen würden, hat die Stadt bereits durch „unsensible Kommunikation Tatsachen geschaffen“ und damit sowohl den Beschäftigten als auch den Eltern der Kindertagesstätte Pinocchio in Jena-Ost kommuniziert, dass die Schließung ihrer Einrichtung in Erwägung gezogen wird. Dies sei bereits mit konkreten Überlegungen, wie der Abbau der Einrichtung bis Ende 2027 erfolgen kann, unterlegt. „Damit ist das langsame Ausleben dieser Einrichtung gesetzt, da Eltern sich nun nach anderen Einrichtungen umsehen werden.“

Vermeintliche Transparenz

Verwunderlich sei das Vorgehen der Stadt insbesondere, da erst Ende Oktober innerhalb der kommunalen Einrichtungen kommuniziert worden sei, dass keine akuten Maßnahmen in den kommunalen Einrichtungen geplant seien, heißt es in der Verdi-Mitteilung. In der Jugendhilfeausschusssitzung am 8. Oktober habe die anwesende Verwaltung ebenfalls „kein Wort“ über Schließungspläne verloren, um kurze Zeit später die Einrichtung über die Erwägungen zu informieren.

„Ich bin schockiert, dass ohne Beschluss des Jugendhilfeausschusses eine solche Entscheidung getroffen wird und wir fordern einen demokratischen Prozess, der von allen Seiten eingehalten wird“, so Corinna Hersel, stellvertretende Verdi-Landesleiterin. Weshalb die Stadtverwaltung gegenüber der Einrichtung auf vermeintliche Transparenz setze, um Gerüchten entgegen zu wirken, sie diesen Maßstab aber nicht im Umgang mit dem Jugendhilfeausschuss anwendet, sei sehr fraglich und missachte demokratische Strukturen.

Protestkundgebung am Donnerstag, 23. November, vor der Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses, Lutherplatz 3, 16.45 bis 17.30 Uhr