Protest und Gegenprotest im Zentrum von Jena

Jena. Zwei Kundgebungen und eine Demonstration angemeldet. Mit Behinderungen im Straßenverkehr ist zu rechnen.

Auch am Montag wird es wieder zu Kundgebungen und Demonstrationen im Zentrum kommen. Hintergrund sind die Corona-Maßnahmen, die Kritiker und Gegendemonstranten auf den Plan rufen. Mit Behinderungen im Straßenverkehr ist zu rechnen.

So ruft das Bündnis „Jena solidarisch“ erneut um 18 Uhr zu einer Kundgebung mit Redebeiträgen am Markt auf. Das demokratische Bündnis sei überparteilich und offen für alle, die ebenso wie das Bündnis die Überzeugung teilten, „dass Wissenschaft und Solidarität der Schlüssel zur Bewältigung der Pandemie sind und wir nur gemeinsam uns und andere schützen können“, heißt es in dem Aufruf. Inzwischen unterstützten über 120 Vereine, Organisationen und Einzelpersonen das Bündnis.

Eine Kundgebung der Kritiker der Corona-Maßnahmen beginnt um 18 Uhr auf dem Eichplatz. Unter anderem mache man sich für eine individuelle Impfentscheidung stark, sagt Anmelderin Antje Beyer. Im Anschluss daran beginnt dann um 18.45 Uhr eine Demonstration. Zur Abschlusskundgebung um 20.30 Uhr spiele die Punk-Rock-Band „The Trooth’s“ aus Jena, teilt Clemens Leder als Anmelder mit. Die Stadt erklärt auf Anfrage der Redaktion, dass die Demonstration für den Graben-Ring ums Zentrum angemeldet worden sei.