Proteste gegen Corona-Maßnahmen im Saale-Holzland friedlich

Saale-Holzland. Polizei am Montagabend kreisweit im Saale-Holzland im Einsatz

In vier Städten im Saale-Holzland-Kreis haben am Montagabend neuerlich Proteste gegen Corona-Maßnahmen stattgefunden. Die Versammlungen seien allesamt nicht angemeldet gewesen, teilte auf Nachfrage unserer Redaktion die Versammlungsbehörde des Kreises mit. Kreisweit waren Beamte der Landespolizeiinspektion Jena im Einsatz, um die Versammlungsfreiheit zu wahren und um versammlungsrechtliche und hygieneschutzrechtliche Auflagen durchzusetzen.

Laut Zählung der Landespolizeiinspektion hatten sich an den Montagsdemonstrationen in Kahla 110 Menschen, in Hermsdorf „in der Spitze“ etwa 500 Menschen, Eisenberg 40 und in Camburg 17 Personen beteiligt. Bei den Versammlungen im Saale-Holzland hat es laut Polizei keinerlei Vorkommnisse gegeben, so dass kein Eingreifen erforderlich gewesen sei. Masken seien zwar nicht getragen, aber Abstände untereinander weitgehend eingehalten worden.

Ordnungswidrigkeiten hat die Landespolizeiinspektion, die unterstützt wurde von Bereitschaftspolizei und Kräften anderer Landespolizeiinspektionen, hingegen bei Einsätzen in Jena und in Weimar am Montag geahndet, wo Maßnahmengegner und Gegendemonstranten auf der Straße waren und zudem gegen den Ukraine-Krieg protestiert wurde.