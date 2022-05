Kiloweise Marihuana: Haftstrafe für Drogenhändler aus Jena verhängt

Gera. Ein 22-Jähriger hatte seine Ware unter anderem in Lobeda-Ost umgeschlagen. Ein Bekannter, der Drogen für 50 Euro Prämie lagerte, saß mit auf der Anklagebank.

Das Landgericht Gera hat einen 22-Jährigen aus Jena wegen Drogenhandels in vier Fällen verurteilt. Ein 21-Jähriger, der als Helfer mitgewirkt hatte, bekam eine milde Strafe.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem älteren vorgeworfen, im vergangenen Jahr 27,5 Kilogramm Marihuana angekauft und gewinnbringend weiterveräußert zu haben. Die Drogen soll er der Anklage zufolge in der Wohnung seines Komplizen in Jena-Drackendorf eingelagert haben. Was er nicht wusste: Die Polizei hatte Telefone abgehört und ihn observiert. So wusste sie vom Übergabeort der Ware beispielsweise auf einem Supermarkt-Parkplatz in Lobeda-Ost.

Der Helfer kommt mit zwei Auflagen davon

Beide Angeklagte räumten ihre Tatbeteiligung im Prozess ein. Der jüngere hatte sich bereits im Ermittlungsverfahren geständig eingelassen. Demnach lagerte er die teils großen Mengen Drogen bei sich zu Hause ein und kassierte pro Fuhre 50 Euro. Für ihn kam wegen Reifeverzugs noch die Anwendung von Jugendstrafrecht in Betracht. Er muss sich wie von Staatsanwältin Dana Pätzold und Verteidiger Andreas Bönisch beantragt einer sozialpädagogischen Maßnahme stellen. Die siebente Strafkammer unter Vorsitz von Dan Schellbach verhängte zudem eine Auflage von 100 gemeinnützigen Arbeitsstunden.

Für den älteren Angeklagten, strafrechtlich nur geringfügig vorbelastet, gingen die Anträge bei der Strafe weiter auseinander. Die Staatsanwältin plädierte auf fünf Jahre und elf Monate Haft und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Verteidiger Claus-Peter Langer hielt zwischen drei und dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe für angemessen.

Diese Strafe erwartet den Hauptangeklagten

Das Gericht entschied auf vier Jahre und zwei Monate Haft und verfügte die Einweisung in die Entziehungsanstalt. Bei der Bemessung der Gesamtstrafe spielte eine Rolle, dass der Mann erst knapp dem Jugendstrafrecht entwachsen war. Wenn er die Behandlung im Maßregelvollzug erfolgreich abschließt, kann er bereits nach zwei Jahren auf freien Fuß kommen. Allerdings muss er 28.680 Euro als Wertersatz für bei Drogengeschäften erlangte Gelder leisten. Zudem hatte die Polizei bei ihm 9020 Euro Bargeld gefunden, die eingezogen bleiben.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

