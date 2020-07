Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Psychochor Jena: Das meiste vom Besten aus drei Konzerten

Corona schränkt auch die Mitstreiter des Jenaer Psychochors in ihren Möglichkeiten weitgehend ein. Proben und Konzerte sind untersagt. Zum Konzert im Februar konnte sich der Chor das letzte Mal treffen, seitdem proben die Chormitglieder in kleinen oder größeren Gruppen auf dem Friedensberg open air. „Wirklich musikalisch arbeiten kann man dort nicht“, sagt Chorleiter Maximilian Lörzer: „aber so hält sich das Ensemble fit und bleibt als Gruppe über diese schwierige Zeit hinweg erhalten“.

An diesem Wochenende hätten die Semesterabschlusskonzerte im Volksbad stattfinden sollen. Auch sie wurden abgesagt. Gleichwohl hat sich Chorleiter Maximilian Lörzer etwas Besonderes ausgedacht: „Wir haben aus den Volksbadkonzerte der Jahre 2017, 2018 und 2019 ein Best-Of zusammengeschnitten und daraus einen zweistündigen Konzertfilm gemacht, den wir präsentieren werden.“

26 Songs – mehr als in jedem regulären Konzert – werden aufgeführt. Das Konzert wird am Sonntag auf www.facebook.de/psychochor.jena live gestreamt. Um 20 Uhr gibt es auf Youtube eine Wiederholung. Die Übertragungen sind jeweils kostenlos, trotzdem freut sich der Chor, dem Konzerteinnahmen von mehreren Tausend Euro verloren gehen, um eine Unterstützung über www.paypal.me/PsychochorJena.

Sonntag, 12. Juli, 18 Uhr: Facebook; ab 20 Uhr: Youtube