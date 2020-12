Jena. Weniger ist mehr in der Schützenhofstraße 91: Jenawohnen hat hier 31 moderne Wohnungen fertiggestellt. Die sind längst alle vermietet.

Punkthochhaus in Jena-Nord neu geschnitten und saniert

Am Punkthochhaus in der Schützenhofstraße fahren nächste Woche die Möbelwagen vor. Von einer schönen Bescherung können die neuen Mieter tatsächlich sprechen, denn aus mehr als 80 kleinen Ein- und Zwei-Raum-Wohnungen entstanden 31 geräumige und heutigen Bedürfnissen angepasste Wohnungen. Jenawohnen ermöglichte am Montag einen Blick ins Haus.