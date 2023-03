Nach und nach wird das neue Logo an allen Bussen des Jenaer Nahverkehrs und von JES zu finden seien. Steffen Gundermann (l.) und Andreas Möller sind Geschäftsführer jeweils bei beiden Unternehmen.

Punktlandung an Jenaer Haltestellen

Jena. Jenaer Nahverkehr und JES Verkehrsgesellschaft haben nun ein gemeinsames Logo. Was die Unternehmen den Kunden damit sagen wollen.

Der Jenaer Nahverkehr und die im Landkreis beheimatete JES-Verkehrsgesellschaft haben jetzt ein gemeinsames Erkennungszeichen. Ein neues Logo wird demnächst auf allen Fahrzeugen, an Haltestellen und auf der Dienstbekleidung der Mitarbeiter zu finden sein. Bei der Gestaltung der neuen Logos orientierten sich die Verkehrsunternehmen an den bisherigen Logos: Aus dem Landkreis kommt der dort bereits bekannte blaue Kreis, der nun aber sehr dynamisch von den Jenaer Stadtwerke-Farben Blau, Gelb, Orange umrundet wird.

Mit dem neuen Logo wird nachvollzogen, was bereits auf Gesellschafterebene gilt. Denn beide Verkehrsunternehmen sind seit 1. Januar 2022 unter dem Dach der Stadtwerke Jena unterwegs. „Diese Zusammengehörigkeit zeigt nun auch ein gemeinsames Logo“, sagte Andreas Möller, der Geschäftsführer beider Unternehmen.

Am Dienstag standen zwei Fahrzeuge mit dem neuen Logo auf dem Betriebshof, eines aus Jena, eines aus dem SHK. Bei den Fahrgästen soll das vorn auf den Fahrzeugen leuchtende Logo an den Haltestellen zu der sofortigen Erkenntnis führen. „Aha, da kommt mein Bus!“

Zwei neue Logos – eine runde Sache

Steht damit kurzfristig auch eine Fusion der beiden Unternehmen an? Nein, aktuell nicht, sagte Möller. Bei der Abwägung des Zusammengehens vor einigen Jahren haben man sich bewusst für das als Mutter-Tochter-Modell entschieden, um wirtschaftliche Nachteile zu vermeiden. Außerdem füge dies sich gut, weil beide Unternehmen jeweils für verschiedene Aufgabenträger ihre Dienstleistungen erbringen, sagt Steffen Gundermann, der ebenfalls Geschäftsführer bei beiden Unternehmen ist. Durch das schrittweise Zusammengehen werde auch die Identität der beiden Unternehmen gewahrt.

Immer wieder ein Thema war auf der politischen Eben das unterschiedliche Lohngefüge bei Jenaer Mitarbeitern und Beschäftigten aus dem SHK. Hierzu sagte Steffen Gundermann, dass der Termin 1. Januar 2024 als Termin für die Angleichung stehe, der bisher verschiedenen Tarifwerke stehe. Aktuell rede man auch darüber, ob Vorteile beider Tarifwelten sich verbinden ließen.

Für die Logoentwicklung wurde in Zusammenarbeit mit einer Weimarer Agentur ein mittlerer vierstelliger Eurobetrag ausgegeben. Die Logoänderung an Fahrzeugen, Außenwerbung und Textilien soll dann vollzogen werden, wenn ohnehin ein Austausch ansteht, so dass die weiteren Kosten im Rahmen bleiben.