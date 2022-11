Quote in Jena wieder über 5 Prozent

Jena. Mehr Arbeitslosigkeit und weniger offene Stellen als vor einem Jahr in Jena und dem Saale-Holzland-Kreis

Licht und Schatten gibt es auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Zwar ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat leicht zurückgegangen, aber zugleich gibt es deutlich weniger Stellenmeldungen.

Die Arbeitslosenquote in der Stadt Jena betrug im November 5,3 Prozent; vor einem Jahr hatte sie sich auf 5,0 Prozent belaufen. Im SHK lag die Quote im November bei 4,3 Prozent; vor einem Jahr hatte sie sich auf 3,8 Prozent belaufen. „Die Gründe für die höheren Arbeitslosenzahlen gegenüber dem Vorjahr resultieren noch aus den Zugängen an arbeitslosen ukrainischen Geflüchteten im Sommer.“, sagt Stefan Scholz, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagenturen Jena und Altenburg-Gera.

Zudem gelinge es Arbeitslosen nicht mehr so gut wie in der Vergangenheit, eine neue Beschäftigung zu finden, wie uns die sinkenden Abgangszahlen aus Arbeitslosigkeit deutlich zeigen. Und auch die Arbeitskräftenachfrage ist rückläufig. Unternehmen meldeten uns in den vergangenen Wochen knapp 30 Prozent weniger als im November des letzten Jahres. Stark erhöhte Rohstoff- und Energiepreise lassen Arbeitgeber trotz anhaltendem Fachkräftemangel bei Stellenmeldungen verhaltener agieren.

Stefan Scholz: „Ich gehe dennoch davon aus, dass wir in den kommenden Monaten keinen Einbruch auf dem Arbeitsmarkt erleben werden, dazu ist die Fachkräftesituation zu angespannt“, sagte Stefan Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagenturen Jena und Altenburg-Gera.

Die Arbeitslosigkeit hat sich bei den verschiedenen Personengruppen unterschiedlich entwickelt. Während die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen, Älteren und Ausländer leicht rückläufig war, ist sie bei Schwerbehinderten und Langzeitarbeitslosen etwas angestiegen, so die Agentur.