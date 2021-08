Radbolzen am Auto abgeschraubt - Zwölfjähriger besprüht und geschlagen - Radler bei Auffahrunfall verletzt

In Jena haben Unbekannte drei Radbolzen am Auto abgeschraubt (Symbolfoto).

Jena/Saale-Holzland-Kreis. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Eine Streifenwagenbesatzung hat in den frühen Morgenstunden am Montag ein Auto auf der Stadtrodaer Straße in Jena festgestellt, was mit Warnblinkanlage am Straßenrand stand. Wie die Polizei mitteilte, gab der Fahrer an, auf dem Eichplatz losgefahren zu sein und plötzlich ungewöhnliche Fahrgeräusche wahrgenommen zu haben.

Auch schien das Vorderrad zu schlingern. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass drei Radbolzen fehlten. Eine Anzeige wurde aufgenommen und der Pkw vorsorglich abgeschleppt.

Versuchter Diebstahl eines Wohnmobils

Diebe haben sich zu einem abgestellten Wohnmobil in der Fritz-Ritter-Straße in Jena begeben. Dort wurde das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise geöffnet und laut Polizeiangaben sowohl ein Sicherungskasten als auch das Zündschloss beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1.000,- Euro beziffert.

Besprüht und geschlagen

Zu einer Körperverletzung ist es am Sonntagnachmittag in der Oberaue in Jena gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 12-jähriger Junge zu Fuß unterwegs, als ihm unvermittelt von einem Unbekannten mit einer Art Deospray ins Gesicht gesprüht wurde.

Im Anschluss schlug der Täter dem Jungen noch ins Gesicht, bevor er sich unbekannt entfernte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Jena unter 03641 810 zu melden.

Radler bei Auffahrunfall verletzt

Am Sonntagmittag hat ein 33-jähriger Fahrer eines Autos den Carl-Zeiss-Platz in Jena befahren. Verkehrsbedingt musste dieser halten, was laut Polizeiangaben ein dahinter fahrender 15-jähriger Radler zu spät bemerkte.

In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Radfahrer verletzte sich hierbei leicht und beschädigte den Wagen an der Heckklappe.

Sportlerheim in Kahla beschädigt

Am Sonntagmorgen ist ein versuchter Einbruch in das Sportlerheim am Kahlaer Sportplatz bekannt geworden. Wie die Polizei mitteilte, versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zum Objekt zu verschaffen.

Dabei beschädigte man die Haupteingangstür. Diese hielt dem Versuch jedoch stand.

Leergut und Getränke gestohlen

Unbekannte haben sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage am Massenteich in Eisenberg verschafft. Aus dieser entwendeten die Unbekannten mehrere Getränkekästen mit Leergut als auch noch gefüllten Flaschen. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell nicht vor.

