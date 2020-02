Der Bau dieser 122 Meter langen Radbrücke über die Werra bei Creuzburg hat vor drei Jahren 1,2 Millionen Euro gekostet. Sie eröffnet einen „einzigartigen Blick auf die sie umgebende Landschaft“, wie es vielleicht auch an der Landfeste der Fall wäre.

Jena. Wir setzen unsere Reihe zu möglichen Radquerungen an der Camsdorfer Brücke fort: Der ehemalige Stadtchronist regt den Bau einer Brücke über die Straße an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Radbrücke mit Ausblick auf Jena bauen

Jena sucht den besten Radweg an der Camsdorfer Brücke! Heute geht es um eine überirdische Querung der Straße, die so bisher nicht auf der Liste der Stadtverwaltung steht.

Der ehemalige Jenaer Ortschronist Jürgen Jache schlägt vor, eine Brücke für den Fuß- und Radverkehr zu bauen. Sie sollte in Nord-Richtung mit sanftem Anstieg den heutigen Wegelauf folgen. Auf der anderen Seite müsste als Abfahrt eine Art Rondell entstehen.

Jürgen Jache hat gelesen, dass die Stadtplanung bereits eine Brückenvariante untersucht und dabei als Nachteil benannt hat, dass in der Baumallee im Falle eines Brückenbaus Bäume weichen müssten. Jache sagt, die Baumfällungen könnten leicht vermieden werden, wenn die Brücke etwas in Richtung Camsdorfer Brücke rückt.

Bauhaus-Uni in Ideenentwicklung einbeziehen

„Eine Brücke könnte sehr gut aussehen und das Aral aufwerten“, sagt Jürgen Jache. Er regt an, die Bauhaus-Uni in Weimar in die Suche nach Radweg-Alternativen einzubeziehen.

Der Bau einer Radunterführung an der Camsdorfer Brücke beschäftigt die Jenaer seit Jahren. Eine Trasse durch den geschützten Auwald, wie er von den Stadtverwaltung favorisiert wird, lehnen viele Menschen ab. Die Stadtverwaltung hat die Kosten einer alternativen Brückenvariante, die den Auwald schonen würde, in einer Infobroschüre für die Bürger auf 3,5 Millionen Euro beziffert. Möglicherweise ist das zu hoch gegriffen.

Der Bau der 100 Meter langen und 14 Meter breiten Auto-Brücke über die Schnellstraße in Lobeda wurde letztes Jahr für 4,9 Millionen Euro geschafft. Eine Radbrücke könnte deutlich schmaler und filigraner ausfallen als der Betonbau. Dazu kommt: Möglicherweise übernimmt der Freistaat Thüringen wie schon für andere saalenahe Radwege-Vorhaben bis zu 80 Prozent der Kosten.

Eine Übersicht zu den bisher von der Stadt untersuchten Varianten gibt es hier: https://mobilitaet.jena.de/sites/default/files/2019-09/Fahrradquerung_CamsdorferBruecke_Broschuere.pdf. Kennen Sie eine machbare Variante, die dort nicht steht? Dann schreiben Sie uns per Brief oder E-Mail: jena@otz.de