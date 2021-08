Radfahren statt Stauaggression

Die Mitglieder des ADFC und die Bürger hinter dem Radentscheid Jena sind so etwas wie die Robins Hoods der Drahtesel: Sie wollen den Autofahrern nehmen und den Radfahrern geben. Auf die Radfahrer wird geschimpft: abgehobene Ökos, die mit ihren hippen Lastenrädern den Verkehr behindern und sich an keine Regeln halten. Doch Radfahren ist so schön.

Die Menschen müssen auf den Sattel gebracht werden, damit sie verstehen, dass Radfahren mehr Spaß macht als Autofahren. Klar, wer lieber mit 200 Sachen – bitte kein Tempolimit – über die Autobahn jagt und dann das Gefühl entwickelt, er sei der König der Welt, den kriegt man vielleicht nur schwer aufs Rad. Doch alles geht mit dem Fahrrad schneller – zumindest in der Stadt. Ich für meinen Teil „want to ride my bicycle“. Man muss dabei das Auto nicht verteufeln, es hat seine Vorzüge, bei strömenden Regen und Kälte trocken zu bleiben. Doch wer im Feierabendverkehr quer durch Jena fahren muss, dem sei das Fahrrad ans Herz gelegt.

Manche Forderungen im neuen Radverkehrskonzept des ADFC erscheinen dem eingefleischten Autofahrer vielleicht unrealistisch oder anmaßend, das könnte daran liegen, dass sich die Verkehrsplanung bisher gänzlich am Kfz-Verkehr orientierte. Dinge können sich ändern.