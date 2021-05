Radfahrer in Jena missachtet Polizei und fällt ihr später vor die Füße - Vier Männer belästigen Jugendliche sexuell

Jena. Die Meldungen der Polizei für Jena.

Ein 27-Jähriger radelte Dienstagfrüh mit seinem Handy am Ohr durch den Steinweg in Jena. Beamte, die auf den jungen Mann aufmerksam wurden, versuchten diesen zu kontrollieren, um ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, berichtet die Polizei. Völlig unbeeindruckt von den Anhaltezeichen flüchtete der Radler. Kurze Zeit später verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Rad und fiel den Beamten sozusagen vor die Füße. Eine ärztliche Behandlung brauchte der rasende Telefonist nicht.

15-Jährige sexuell belästigt

Auf dem Heimweg am Dienstagnachmittag um 17 Uhr wurde ein 15-jähriges Mädchen durch vier unbekannte junge Männer sexuell belästigt und beleidigt. Das Mädchen fuhr mit der Buslinie 16 (Nr. 244) vom Löbdergraben nach Ziegenhain, berichtet die Polizei. An der Haltestelle Löbdergraben stiegen neben ihr auch die vier Unbekannten in den Bus. Nach ersten Angaben handelt es sich augenscheinlich um vier junge Männer, im Alter von 16 bis 18 Jahren mit südländischem Aussehen.

Zwei Männer trugen jeweils eine schwarze Jacke, einer mit weißem, der andere mit rotem Streifen im Brustbereich. Das Mädchen verließ den Bus an der Haltestelle Friedrich-Engels-Straße, die Unbekannten fuhren bis zur Endhaltestelle (Ziegenhain). Gegen 19.15 Uhr sind die vier mit dem Bus der Linie 260 zurück ins Zentrum und fortfolgend mit der Straßenbahn Richtung Lobeda gefahren. Eine Fahndung der Beamten in den jeweiligen Bereichen blieb erfolglos.

Daher bittet die Polizei mögliche Zeugen sich zu melden. Ihre Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Jena unter Telefon: 03641/810.

Diebe nutzen gekipptes Fenster

Am Dienstagmorgen entdeckte ein 20-jähriger Anwohner der Humboldtstraße in Jena Schmierereien am Gebäude. Unbekannte haben diverse Beleidigungen an der Eingangstür sowie dem Gebäude angebracht und dadurch 500 Euro Schaden verursacht, berichtet die Polizei.

Ein 36-Jähriger musste am Dienstagmorgen den Einbruch auf die Baustelle Im Lerchenfeld feststellen. Grund dafür war ein vergessenes gekipptes Fenster am Objekt, welches die Diebe nutzten, berichtet die Polizei. Dem Bauunternehmen wurden Werkzeuge entwendet. Der Schaden beläuft sich auf circa 1050 Euro.

