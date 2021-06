Radfahrer in Jena bei Unfall schwer verletzt

Jena Zu einem schweren Unfall kam es in den Morgenstunden auf der Stadtrodaer Straße in Jena. Der Rettungshubschrauber musste den schwerverletzten Mann ins Krankenhaus fliegen.

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch, 2. Juni, in den Morgenstunden, gegen 7.30 Uhr auf der Stadtrodaer Straße stadtauswärts in Höhe der Aral-Tankstelle an der Unterdorfstarße.

Ein Radfahrer wollte dort die Ampelkreuzung überqueren - es kam zum Zusammenstoß mit einem Pkw. Dabei wurde der Radfahrer laut Polizei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht.

Die Stadtrodaer Straße war, laut Polizei, etwa eine halbe Stunde gesperrt. Es bildete sich ein Stau, auch die umliegenden Straßen seien aufgefüllt gewesen mit Verkehrsteilnehmern, die der Sperrung entgehen wollen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.